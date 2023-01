Ministère à Rome : offre unique de Lufthansa pour Ita Airways

ROME (dpa-AFX) - Lufthansa est la seule compagnie aérienne à avoir fait une offre pour entrer au capital de la compagnie italienne Ita Airways. C'est ce qu'a annoncé mercredi soir à Rome le ministère de l'Economie et des Finances, propriétaire du successeur d'Alitalia. La déclaration d'intention de l'Allemagne va maintenant être examinée, après quoi des négociations exclusives entre Lufthansa et l'État italien pourraient être entamées en vue d'un contrat d'achat définitif. Les détails et le calendrier de l'examen n'ont pas été précisés. La date limite pour les offres était fixée à 18h00 le soir même.

Auparavant, Lufthansa avait fait savoir qu'elle avait déposé une offre pour une part minoritaire d'Ita. Le groupe MDax de Francfort veut également une option pour acquérir ultérieurement les parts restantes. Les montants n'ont pas été communiqués./msw/DP/stw