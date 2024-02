BERLIN/FRANKFURT (dpa-AFX) - Les tribunaux des 20 plus grands aéroports allemands reçoivent de plus en plus de plaintes contre les compagnies aériennes. Selon l'association des juges allemands, plus de 125 000 plaintes ont été déposées l'an dernier, un chiffre jamais atteint auparavant. Par rapport à l'année précédente, le nombre de cas a augmenté d'environ 80 pour cent dans toute l'Allemagne. Les clients demandent généralement des compensations pour les vols annulés ou retardés.

Avec près de 37 300 procédures, c'est le tribunal d'instance de Koln qui a enregistré le plus grand nombre de cas, comme l'a révélé une enquête du "Journal des juges allemands", à laquelle l'association s'est référée. C'est presque deux fois plus que l'année précédente. La Lufthansa a son siège juridique dans la ville de la cathédrale. Suivent Francfort avec un peu plus de 15 000 cas (2022 : environ 11 300) et le tribunal d'instance de Konigs Wusterhausen, compétent pour l'aéroport de la capitale BER, avec près de 14 000 cas (2022 : plus de 7000).

Au tribunal du Brandebourg, les procédures engagées par les passagers du BER représentent désormais 93 pour cent de toutes les plaintes civiles, selon les données de l'association. Au tribunal d'instance d'Erdingen, qui est compétent pour l'aéroport de Munich, ce chiffre atteint même 94 pour cent.

Le nombre de cas auprès de l'Office de conciliation pour le transport public de voyageurs (SÖP) a également augmenté de manière significative, même si avec près de 39 800 plaintes, l'année record 2020 a été manquée de peu. Une fois de plus, les litiges relatifs aux voyages aériens ont représenté la part de loin la plus importante des saisines des consommateurs, avec 84 pour cent. Les plus de 33 000 demandes de conciliation concernaient principalement des vols annulés, des retards et des problèmes de bagages. En moyenne, 85 pour cent des procédures se sont conclues par un accord, rapporte le SÖP.

Les tribunaux testent l'IA

L'association des juges considère les portails permettant aux passagers aériens de faire valoir leurs droits rapidement et facilement comme une raison essentielle de l'évolution des tribunaux. "De nombreux tribunaux d'instance croulent sous une nouvelle vague de procédures pour passagers aériens", a déclaré le directeur général de l'association, Sven Rebehn, à l'agence de presse allemande.

La justice a réagi et tente de mieux gérer les "plaintes à la chaîne", dont les cabinets d'avocats et les prestataires de services de recouvrement submergent de nombreux tribunaux, grâce à la technologie moderne. Un programme d'assistance par IA a par exemple été testé à Francfort. Selon le ministère de la justice du Land de Hesse, celui-ci peut analyser les mémoires, lire les métadonnées et proposer aux juges des éléments de texte pour un jugement. Le développement réussi du prototype "Frauke" suscite également l'intérêt du Brandebourg : En novembre dernier, les deux pays ont convenu d'une coopération.

"Mais jusqu'à présent, aucun logiciel standard n'a été développé à partir de cela pour aider les tribunaux à faire face à l'afflux de plaintes dans le cadre de leur fonctionnement régulier", explique Rebehn. Il a renouvelé sa critique à l'égard du manque de dépenses pour la justice : "Avec un mini-budget du gouvernement fédéral réduit à 50 millions d'euros par an, la numérisation de la justice en Allemagne ne pourra toutefois pas être accélérée de manière sensible".

Moins de passagers qu'avant la pandémie

Selon les chiffres des associations professionnelles, le trafic aérien en Allemagne a certes continué à se remettre du choc Corona en 2023, mais il vole à la traîne en comparaison européenne. De janvier à novembre, l'association des aéroports ADV a enregistré 183,62 millions de passagers à l'atterrissage et au décollage dans les aéroports allemands. C'était 20 pour cent de plus que l'année dernière à la même période, mais 21,3 pour cent de moins que pendant les onze mois de l'année 2019, qui a précédé le Corona.

C'est surtout sur les vols intérieurs qu'il y a nettement moins de personnes qu'avant la pandémie. Cette situation ne devrait pas beaucoup changer cette année non plus : Selon l'évaluation des horaires de vol de l'association professionnelle BDL, 53 pour cent des sièges de 2019 seront proposés au premier semestre en Allemagne. Selon les prévisions, ce chiffre s'élève à 95 pour cent sur les vols long-courriers et à 89 pour cent sur les vols court et moyen-courriers à destination de pays autres que l'Allemagne. L'offre de vols reste particulièrement faible à Dresde, Stuttgart et Berlin./mvk/DP/zb