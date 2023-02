Nouveau pont aérien vers la Turquie - un cargo a été lancé à Francfort

FRANCFORT (dpa-AFX) - Le jour de la grève d'avertissement de Verdi à grande échelle dans les aéroports allemands, un nouveau pont aérien entre l'Allemagne et les régions turques touchées par le tremblement de terre a commencé à fonctionner. Peu avant 9h00, un Boeing 777 de la Lufthansa Cargo a décollé de l'aéroport de Francfort avec du matériel de secours à destination d'Antalya. Un autre avion devait suivre à 12h00, a annoncé vendredi l'initiative "Wir helfen gemeinsam". Verdi a permis, grâce à des accords spéciaux, que les vols d'aide puissent décoller malgré la grève.

À partir de lundi (20 février), la compagnie germano-turque SunExpress effectuera des vols vers Antalya les lundis et mardis avec un avion de passagers transformé pour le transport de fret uniquement. En outre, des biens de secours seront transportés sur les vols réguliers de passagers en tant que chargement supplémentaire.

Outre plusieurs partenaires logistiques, le service de livraison de colis DPD participe également à l'action, qui a été coordonnée avec la protection civile turque AFAD. A partir de lundi, des colis d'aide pour les victimes du tremblement de terre peuvent être déposés gratuitement dans les quelque 7500 Paketshops. Les paquets ne doivent pas peser plus de 20 kilos et doivent contenir des vêtements d'hiver inutilisés ou neufs, des sacs de couchage, des couvertures, des gants, des couches, des aliments secs et des boîtes d'hygiène./ceb/DP/jha