Nouvelles grèves d'avertissement dans le secteur public - vendredi également dans les aéroports

BERLIN (dpa-AFX) - Les salariés de plusieurs Länder ont continué mercredi à s'arrêter de travailler en raison du conflit salarial dans la fonction publique. Pour faire pression, les agents ont notamment entamé une grève d'avertissement en Rhénanie-du-Nord-Westphalie et en Rhénanie-Palatinat. Vendredi, le syndicat Verdi prévoit d'étendre les débrayages aux aéroports.

Dans le cadre de la négociation collective actuelle, le syndicat des services Verdi et la fédération des fonctionnaires demandent une augmentation des revenus de 10,5 pour cent, avec au moins 500 euros supplémentaires. Les employeurs communaux rejettent cette demande, la jugeant économiquement insoutenable. La nouvelle convention collective pour les quelque 2,5 millions d'employés du secteur public doit avoir une durée de douze mois. Le deuxième tour de négociations est prévu pour les 22 et 23 février à Potsdam.

En Rhénanie-du-Nord-Westphalie, ce sont surtout les employés de l'administration communale qui étaient en grève mercredi. Les grèves d'avertissement concernaient par exemple les administrations municipales d'Oberhausen, d'Essen et de Duisbourg. Des arrêts de travail étaient également prévus dans les administrations de Bochum, Remscheid et Solingen. Les crèches, les piscines municipales, les dépôts et les services des espaces verts ont également été touchés par le mouvement.

De nombreux secteurs du service public ont également été affectés par des grèves à Ludwigshafen et Kaiserslautern. Les hôpitaux et les fournisseurs d'énergie n'ont parfois fonctionné qu'avec un service d'urgence, a fait savoir un porte-parole de Verdi. A Ludwigshafen, toutes les crèches étaient fermées.

En Saxe-Anhalt, des employés du secteur public ont également participé aux grèves d'avertissement. A Halle et dans les environs, les employés des crèches, des administrations et des caisses d'épargne ont cessé le travail.

Les débrayages devraient se poursuivre dans les jours à venir. Par exemple, Verdi a appelé les employés de Hambourg à participer pour la première fois aux grèves d'avertissement jeudi. En outre, le syndicat étend les grèves aux aéroports du pays : Des grèves d'avertissement d'une journée entière sont prévues à Munich, Francfort, Hambourg et Stuttgart, Dortmund, Hanovre et Brême./jcf/osf/mal/pb/DP/jha