Nouvelles grèves d'avertissement dans les aéroports et chez Deutsche Bahn

BERLIN (dpa-AFX) - Les voyageurs allemands doivent à nouveau s'attendre à d'importantes perturbations et à de nombreuses annulations dans le trafic aérien et ferroviaire au cours des prochains jours. De nouvelles grèves d'avertissement sont prévues dans les prochains jours à la Deutsche Bahn et dans d'autres entreprises ferroviaires, a-t-on appris mardi de source syndicale. Les médias ont évoqué un débrayage pour ce vendredi. Ce jeudi et vendredi, le syndicat Verdi a également appelé à des grèves d'avertissement d'une journée dans le secteur de la sécurité des aéroports de Düsseldorf, Hambourg et Cologne/Bonn. Il faut s'attendre à des temps d'attente plus longs, voire à des annulations ou des suppressions de vols, a averti Verdi. Le secteur aérien a critiqué ce nouveau débrayage.

Fin mars, le trafic des trains, des bus et des avions avait été largement paralysé en Allemagne à la suite d'une grande grève d'avertissement menée dans tout le pays par le syndicat des chemins de fer EVG et Verdi. Ce conflit social de 24 heures a touché des millions de navetteurs et de voyageurs ainsi que le transport de marchandises. Aujourd'hui encore, Verdi et le syndicat des chemins de fer et des transports (EVG) veulent augmenter la pression dans leurs négociations collectives.

Ce mercredi, l'EVG a l'intention de faire savoir comment il va procéder dans le conflit tarifaire qui l'oppose à la Deutsche Bahn et à une cinquantaine d'autres entreprises. Il faut à court terme exercer plus de pression sur les employeurs "qui pensent toujours pouvoir ignorer les revendications des salariés", a-t-il été déclaré.

L'EVG réclame au moins 650 euros de plus par mois sur une durée d'un an ou 12 pour cent d'augmentation pour les hauts revenus. Actuellement, le syndicat négocie au deuxième tour, au fur et à mesure, avec les quelque 50 entreprises ferroviaires. Mercredi, le syndicat rencontrera l'entreprise Transdev. La prochaine réunion avec la Deutsche Bahn est prévue pour la semaine prochaine. Les négociations collectives au sein du groupe concernent plus de 180 000 des quelque 230 000 salariés.

La Deutsche Bahn s'est récemment montrée ouverte à l'idée de reprendre la proposition du médiateur dans les négociations pour le service public comme base pour ses propres discussions. Celle-ci prévoit tout d'abord des paiements spéciaux de 3000 euros en plusieurs étapes, exonérés d'impôts et de charges. A partir de mars 2024, il y aura un montant de base de 200 euros, suivi d'une augmentation de salaire de 5,5 pour cent. Si aucune augmentation de 340 euros n'est obtenue, le montant de l'augmentation en question sera fixé à cette somme.

Dans les aéroports de Düsseldorf, Hambourg et Cologne/Bonn, les passagers doivent également s'attendre à des perturbations sensibles et à des annulations de vols dans les prochains jours. Verdi a appelé les employés des secteurs de la sécurité aérienne, du contrôle des passagers, du contrôle du personnel et des marchandises et des services des trois aéroports à une grève d'avertissement d'une journée entière jeudi et vendredi. L'aéroport de Hambourg a annoncé que tous les départs seraient annulés jeudi et vendredi en raison de la grève d'avertissement.

Ces grèves d'avertissement ont pour toile de fond les négociations entre Verdi et la Fédération allemande des entreprises de sécurité aérienne (BDLS) sur les primes de temps pour le travail de nuit, du samedi, du dimanche et des jours fériés ainsi que sur une meilleure réglementation tarifaire pour la rémunération des heures supplémentaires des agents de sécurité et de service dans les aéroports commerciaux. Une offre écrite du BDLS est insuffisante et ne permet pas de parvenir à un accord, a souligné le syndicat. Les négociations doivent se poursuivre les 27 et 28 avril.

La Fédération allemande du transport aérien (BDL) a critiqué la succession continue de grèves dans différents aéroports allemands, qui n'ont plus rien à voir avec des grèves d'avertissement. "Avec ces nouvelles grèves, les syndicats compliquent les préparatifs intensifs pour les voyages d'été", a déclaré le directeur général de la BDL, Matthias von Randow. "Ce sont les voyageurs qui en pâtissent, mais aussi nos entreprises qui, après les restrictions de voyage dues à la pandémie, s'engagent à nouveau à assurer le bon déroulement des vols", a poursuivi von Randow.

Selon BDL, rien qu'au cours des trois premiers mois de cette année, une grève a eu lieu environ un jour sur onze dans un aéroport. En raison de la grève à grande échelle des 26 et 27 mars 2023, environ 3500 vols auraient dû être annulés ces deux jours. Le nombre de vols annulés en raison de grèves cette année dépasserait ainsi déjà largement le nombre de vols annulés sur l'ensemble de l'année 2019, où 3300 vols n'avaient pu être assurés sur l'ensemble de l'année en raison de grèves, selon le BDL./sl/nif/tos/rea/fi/DP/he