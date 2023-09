HAMBOURG (dpa-AFX) - Malgré les énormes problèmes que rencontre encore l'aviation sur la voie de la neutralité climatique, le secteur et la politique se montrent optimistes. "Notre grand objectif est clair : nous voulons devenir climatiquement neutres d'ici 2045 tout en restant un pays industriel prospère avec des possibilités de croissance supplémentaires", a déclaré lundi le chancelier fédéral Olaf Scholz (SPD) lors de la conférence nationale sur l'aviation à Hambourg. L'aviation est responsable de près de trois pour cent des émissions de CO2 dans le monde. "Il est clair que cela doit encore diminuer".

En matière de technologies respectueuses du climat, l'industrie aéronautique allemande est déjà à la pointe mondiale. Mais le secteur de l'aviation va connaître des changements fondamentaux. La propulsion à l'hydrogène est certainement envisageable pour les avions de série. Pour cela, le gouvernement fédéral veut accélérer la construction de l'infrastructure nécessaire. Il est convaincu que le site aéronautique allemand a un "très bel avenir", a déclaré Scholz.

Le ministre fédéral des Transports, Volker Wissing (FDP), a déclaré que l'interconnexion étroite de l'Allemagne avec le monde était une nécessité économique et une condition préalable à la réussite économique d'une nation exportatrice comme l'Allemagne. Il est toutefois essentiel que le trafic aérien soit climatiquement neutre. Cela doit se faire en étroite concurrence internationale. "Nous ne devons pas créer des réglementations en Europe qui conduiraient à ce que l'on vole moins chez nous et plus en dehors de l'Union européenne avec du kérosène fossile", a déclaré Wissing.

Pour le ministre allemand de l'Économie Robert Habeck (Verts), les technologies de protection du climat sont la clé des succès internationaux de l'aviation. "Aujourd'hui, aucun avion ne vole dans le monde sans pièces provenant d'Allemagne". Pour qu'il en soit toujours ainsi, le gouvernement fédéral soutient le secteur dans le développement des technologies. En direction des associations environnementales, Habeck a déclaré : "L'idée que nous protégeons le climat et que nous n'avons pas d'aviation est hors du monde. Cela n'arrivera pas".

Avant le début de la conférence, des écologistes avaient manifesté devant l'entrée principale de Lufthansa Technik. Au lieu de toujours plus de vols, ils ont exigé une réduction d'au moins 20 pour cent des décollages et atterrissages planifiables dans les aéroports allemands d'ici 2030. "La course à la croissance du trafic aérien met gravement en danger les objectifs climatiques de l'Allemagne", a déclaré Sabine Sommer, présidente du BUND de Hambourg. Le directeur politique de l'organisation de développement Germanwatch, Christoph Bals, qui a participé à la conférence, a également demandé au gouvernement fédéral de réduire "le rôle massivement croissant du trafic aérien par des mesures supplémentaires".

L'association fédérale contre le bruit des avions mise sur une réduction des droits de décollage et d'atterrissage. "Malgré toutes les mesures technologiques prévues, les nuisances dues au trafic aérien augmentent actuellement à nouveau en raison de l'augmentation massive des mouvements aériens", a déclaré son président Carl Ahlgrimm. Il est donc essentiel, selon lui, d'utiliser tous les moyens juridiques disponibles.

Le président de la Fédération allemande de l'industrie aéronautique et spatiale, Michael Schollhorn, a en revanche mis en garde contre les interdictions. "La voie des restrictions pures et simples n'y suffira pas". Il a également souligné que le secteur lui-même souhaitait depuis longtemps la neutralité climatique dans le transport aérien. "Entre-temps, ce n'est plus seulement un constat intellectuel, c'est aussi un souhait du cœur".

Jürgen Kerner, membre du comité directeur d'IG Metall, mise lui aussi sur une autre voie. Au lieu de vouloir par exemple interdire les jets d'affaires, leurs propriétaires devraient être obligés d'utiliser des carburants neutres pour le climat. Il en va de même pour le fret aérien. "De notre point de vue, ces tours à vide sont nécessaires pour générer l'acceptation sociale".

Le président de Lufthansa, Carsten Spohr, a déclaré, en référence aux années difficiles de la pandémie Corona : "L'aviation est de retour". Concernant Lufthansa, il a déclaré : "Nous allons très bien". Le gouvernement fédéral avait sauvé la compagnie pendant la pandémie en prenant des mesures de soutien. Spohr a également déclaré qu'en matière de protection du climat, l'Europe ne pouvait pas faire cavalier seul et qu'il fallait trouver des solutions à l'échelle mondiale. Les carburants synthétiques représentent actuellement 0,2 pour cent de la flotte de Lufthansa. Il a en outre appelé à une réforme de la taxe sur le transport aérien /klm/DP/nas.