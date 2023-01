Panne informatique : des milliers de vols affectés par le chaos aux États-Unis

(nouveau : plus de détails)

WASHINGTON (dpa-AFX) - "Delayed", retardé, clignotait mercredi matin (heure locale) sur les panneaux d'affichage des aéroports à travers les États-Unis. Les avions n'ont pas été autorisés à décoller après que l'administration américaine de l'aviation civile (FAA) a interdit aux avions de décoller sur toutes les routes intérieures. La raison en est une panne informatique de la FAA qui, selon l'autorité, s'est produite dès mardi soir. L'origine de cette panne n'a pas été précisée dans l'immédiat. La Maison Blanche a déclaré qu'il n'y avait actuellement aucun signe de cyber-attaque. Des milliers de voyageurs ont dû attendre dans tout le pays. Une telle interdiction de vol n'avait pas eu lieu depuis les attentats terroristes du 11 septembre 2001 aux Etats-Unis.

Un système qui fournit aux pilotes et aux autres personnels de bord des informations importantes sur la sécurité et des notifications sur les perturbations du déroulement des vols a été touché. Les premières nouvelles de la panne sont apparues tôt mercredi matin, alors que les passagers aériens attendaient déjà aux comptoirs d'enregistrement dans tout le pays. Certains d'entre eux ont été surpris par l'interdiction de décollage alors qu'ils étaient déjà dans l'avion.

A 10h15, heure de Washington (16h15 CET), près de 5800 vols avaient été retardés et plus de 950 annulés, selon le site web Flightaware. Bien que l'interdiction de décoller pour les vols intérieurs ait été levée peu avant 9h00, les retards se poursuivraient toute la journée selon les compagnies aériennes, a rapporté la chaîne d'information CNN.

La raison de la panne n'était toujours pas connue mercredi matin, selon la FAA. "Nous continuons à chercher la cause du problème", a annoncé la FAA sur Twitter. Le président américain Joe Biden a déclaré qu'il était en contact avec le secrétaire aux Transports Pete Buttigieg et qu'il serait tenu au courant de la situation. Buttigieg a écrit sur Twitter qu'il avait ordonné une enquête sur la panne.

Lufthansa a indiqué que la perturbation n'affectait pas les vols en provenance et à destination des États-Unis. La panne aux Etats-Unis n'a pas non plus eu d'impact sur le plus grand aéroport allemand, celui de Francfort, selon Fraport.

Après la panne, des questions se sont posées sur la capacité du trafic aérien américain à faire face aux incidents. Pendant les fêtes de fin d'année, plus de 16 000 vols de la compagnie aérienne Southwest avaient été annulés suite à une vague de froid massive. Selon les analystes, les conditions météorologiques n'étaient pas seules en cause, mais aussi et surtout un système informatique obsolète, comme le rapporte la station de radio NPR. Selon la compagnie aérienne, les pannes pourraient avoir causé un préjudice financier allant jusqu'à 825 millions de dollars (environ 770 millions d'euros). Il n'y a pas encore de données sur l'incident actuel./htg/DP/nas