BERLIN (dpa-AFX) - Les voyageurs ont dû faire face mardi à d'importantes restrictions en raison de grèves dans les transports ferroviaires et aériens. Sur le rail, environ 80 pour cent des trains longue distance ont été supprimés en raison du mouvement social de 24 heures du syndicat des conducteurs de train GDL, a indiqué la Deutsche Bahn. A Francfort et à Munich en particulier, les passagers ont à leur tour dû modifier leurs plans en raison d'une grève de deux jours du syndicat de la cabine Ufo chez Lufthansa. Certains vols ont également été annulés sur d'autres sites, comme l'aéroport de la capitale BER.

Les deux syndicats ne s'étaient pas concertés. Malgré tout, c'est la deuxième fois en quelques jours que des grèves ont lieu chez Lufthansa et dans les chemins de fer.

70 000 passagers concernés

Après les grèves d'avertissement organisées par Verdi la semaine dernière chez le personnel au sol, les hôtesses et les stewards de Lufthansa et de sa filiale régionale Cityline ont débrayé mardi à Francfort. Tous les départs de Lufthansa devaient être en grève de 4h00 à 23h00 dans le plus grand aéroport d'Allemagne. L'entreprise s'attendait à ce que 600 vols soient annulés à Francfort. 70 000 passagers seraient concernés.

Mercredi, Ufo a appelé le personnel de cabine de Lufthansa à faire grève à Munich de 4h00 à 23h00. Selon les estimations de Lufthansa, 400 vols transportant 50 000 passagers ne pourront pas y décoller.

Conséquences pour les clients industriels

Dans les chemins de fer, une grève du GDL avait pris fin vendredi. Tard dimanche soir, le syndicat a appelé à un nouveau mouvement social. Il a commencé dès lundi soir dans le trafic marchandises du groupe. Les restrictions ne touchent donc pas seulement les voyageurs, mais aussi les clients industriels de la filiale ferroviaire DB Cargo.

Il s'agit en particulier de l'industrie chimique et automobile. "Avec de telles actions, le site économique allemand, déjà en difficulté, est encore plus lourdement pénalisé. Nous ne pouvons tout simplement plus nous permettre de rester à l'arrêt sur le rail", a déclaré lundi le directeur général de la fédération de la chimie VCI, Wolfgang Große Entrup, à l'agence de presse allemande.

Les actions des syndicats ne suscitent pas que des critiques. Pour Thorsten Schulten, directeur des archives tarifaires WSI de la fondation Hans Bockler, proche des syndicats, elles sont plutôt l'expression d'une "nouvelle conscience de soi chez les salariés", comme il l'a déclaré à la dpa. C'est particulièrement vrai dans les secteurs où la pénurie de main-d'œuvre qualifiée est importante ou prévisible. "Cette dynamique met bien sûr les employeurs sous pression. Mais elle contribue aussi à rendre le travail plus attrayant dans des secteurs importants - et donc à atténuer la pénurie de main-d'œuvre à long terme". Selon ses propres mots, Schulten ne s'attend pas à ce que l'Allemagne devienne un pays de grèves permanentes.

Les chemins de fer et le GDL à nouveau devant les tribunaux

Le secteur des foires et salons a également critiqué mardi la grève du GDL, la jugeant disproportionnée. "On ne peut plus comprendre pourquoi des millions d'employés, de voyageurs d'affaires et de participants aux salons doivent porter le fardeau du conflit qui couve depuis des années entre la DB et le GDL". La réputation de l'Allemagne en tant que pays de foires le plus important au monde serait entachée.

Lundi soir, la Deutsche Bahn avait tenté de stopper la grève en déposant une demande d'injonction provisoire auprès du tribunal du travail de Francfort, mais elle avait échoué. Mardi, la compagnie ferroviaire a fait appel. Une décision devant le tribunal du travail du Land de Hesse était attendue dans l'après-midi. Celui-ci a certes pu interdire formellement la grève. Les restrictions du trafic ferroviaire ne peuvent toutefois plus être empêchées. Quelle que soit la décision du tribunal : Ce n'est que mercredi que le trafic voyageurs des chemins de fer devrait à nouveau circuler avec l'offre complète.

Que va-t-il se passer ?

Le conflit tarifaire est dans l'impasse. Les négociations ont de nouveau échoué récemment en raison du conflit sur la semaine de 35 heures pour les travailleurs postés, réclamée par le GDL. Dans le transport aérien, les discussions se poursuivent. Les négociations avec Verdi pour les quelque 25 000 employés au sol doivent se poursuivre mercredi et jeudi. Verdi demande une augmentation de 12,5 pour cent pour une durée d'un an, tandis que l'entreprise a proposé 10 pour cent pour une durée de 28 mois.

Le syndicat Ufo demande pour sa part une augmentation de 15 pour cent pour les quelque 18 000 employés de cabine de Lufthansa et les quelque 1000 employés de Cityline, pour une durée de contrat d'un an et demi. Lufthansa a déclaré avoir proposé une augmentation de 6 pour cent des salaires en août 2024 et de 3,25 pour cent en août 2025 pour une durée de deux ans. En outre, les employés de cabine devraient recevoir une prime de compensation de l'inflation de 3000 euros en avril 2024.

Chez Lufthansa, ces actions se heurtent à des critiques. "Je comprends aussi nos collaborateurs, les collègues de la cabine font un excellent travail, cela ne fait aucun doute. Mais la grève n'est pas la bonne solution", a déclaré le directeur des ressources humaines Michael Niggemann. "La grève n'apporte pas de solution. Il n'y a de solution qu'à la table des négociations". Lufthansa a l'une des meilleures conditions du secteur. Le grand nombre de candidatures en témoigne.

La suite des événements sur le rail n'est pas claire. Le GDL veut également annoncer les futures grèves avec beaucoup moins d'avance que dernièrement. Les passagers ne peuvent alors qu'espérer que les chemins de fer puissent continuer à organiser à temps une offre de base en trafic grandes lignes./maa/ben/als/DP/stw