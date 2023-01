Portal : Près d'un passager européen sur trois a été retardé en 2022

BERLIN/FRANKFURT (dpa-AFX) - Selon une étude, le transport aérien civil en Europe a de nouveau été très peu ponctuel l'an dernier. Malgré un programme de vol allégé, 244 millions de passagers ont subi des retards et des annulations de dernière minute, selon l'analyse des données du portail de défense des passagers aériens Airhelp. Sur un total de 795 millions de passagers transportés, cela représente près de 31 pour cent. À titre de comparaison, cette proportion n'était que de 24 pour cent l'année dernière, avant la crise Corona de 2019, pour 1,125 milliard de passagers.

"L'été en particulier a montré que les aéroports et les compagnies aériennes n'étaient pas préparés en termes de personnel à l'augmentation des voyages aériens après la pandémie", a déclaré le directeur d'Airhelp, Tomasz Pawliszyn. Selon l'enquête, jusqu'à 40% des passagers ont dû faire face à des problèmes de vol pendant les mois d'été. Les grèves et les conditions météorologiques défavorables étaient également à l'origine des retards.

Aucune amélioration n'est en vue pour 2023, a déclaré Pawliszyn : "Nous nous attendons à ce que cette tendance négative se poursuive cette année. Comme dans de nombreux autres secteurs, le manque de personnel qualifié reste un grave problème qui entrave les opérations aériennes. À cela s'ajoutent les grèves du personnel, qui entraînent des retards supplémentaires".

Les aéroports allemands ne jouent pas un bon rôle dans les statistiques pour 2022 : selon Airhelp, seuls les Pays-Bas (37 pour cent) et le Royaume-Uni (36 pour cent) ont enregistré proportionnellement encore plus de passagers retardés que l'Allemagne (36 pour cent). Avec 43% de passagers concernés, Francfort est le troisième aéroport le moins ponctuel d'Europe, derrière Corfou et Manchester.

Ont été considérés comme non ponctuels les vols qui ont décollé plus de 15 minutes après l'horaire prévu. Les liaisons annulées dans la semaine précédant le départ prévu ont été considérées comme annulées.

En cas de retards et d'annulations de dernière minute, les passagers ont droit à une assistance et à une indemnisation après certains délais. Airhelp et d'autres prestataires de services Internet regroupent ces demandes et les font valoir contre rémunération./ceb/DP/nas