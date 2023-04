Programme d'entraînement rigoureux pour les équipages de l'A380 de Lufthansa

FRANCFORT/MUNICH (dpa-AFX) - Avant le lancement de l'Airbus A380, les équipages de Lufthansa doivent encore suivre un programme d'entraînement complet. Outre Leipzig-Halle, d'autres aéroports allemands seront utilisés dans les semaines à venir pour des manœuvres de décollage et d'atterrissage avec le plus gros avion de ligne du monde, a indiqué la compagnie à Francfort. Les passagers ne pourront toutefois pas monter à bord.

Avant le ralentissement de Corona, Lufthansa avait déjà retiré le quadriréacteur A380 de sa flotte pour des raisons d'efficacité. La livraison de nouveaux avions ayant été retardée et la demande de vols long-courriers ayant augmenté, certains des 14 avions géants mis à l'arrêt sont désormais réactivés.

Mercredi dernier, les pilotes ont atterri douze fois à l'aéroport de Leipzig-Halle avec un A380 à des fins d'entraînement et ont aussitôt redécollé, a rapporté une porte-parole. Après ces manœuvres "touch and go", le seul A380 opérationnel à ce jour de Lufthansa a été transféré vers son lieu d'exploitation à Munich. Trois autres avions de ce type, d'une capacité de 509 places, devraient être réactivés d'ici septembre inclus.

Depuis le parking longue durée de Teruel, en Espagne, ils seront d'abord acheminés vers le site de maintenance de Francfort, puis vers Manille pour une révision générale, et enfin vers Munich via Francfort. Comme convenu, Lufthansa rendra six A380 au constructeur Airbus d'ici novembre.

Selon le calendrier connu à ce jour, d'autres exercices sont prévus à Leipzig-Halle les 18, 22 et 28 avril. En mai, des visites doivent s'y ajouter dans d'autres aéroports, que Lufthansa annoncera à court terme. D'importants entraînements au sol auront également lieu à Munich. Pour chaque A380, Lufthansa a besoin d'une vingtaine de pilotes et d'environ 400 membres d'équipage de cabine disposant de licences valables.

Sur un vol régulier normal, l'équipage est composé de deux personnes dans le cockpit et de 21 dans la cabine. Le service régulier doit reprendre le 1er juin sur la ligne Munich-Boston. Une liaison A380 vers New York est également prévue à partir du 4 juillet. L'A380 ne devrait pas assurer de liaisons nettement plus courtes, comme c'est le cas actuellement avec un Boeing 747 Jumbo vers Majorque./ceb/DP/zb