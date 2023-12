MUNICH (dpa-AFX) - Les voyageurs aériens et les navetteurs doivent encore s'attendre à des annulations et des retards dans le sud de la Bavière après les fortes chutes de neige du week-end. Le trafic aérien à Munich sera à nouveau interrompu mardi en raison d'une pluie verglaçante annoncée. Il n'y aura pas de décollage ni d'atterrissage entre le début du service à 6h00 et 12h00, a annoncé un porte-parole lundi soir.

La Lufthansa s'attend à des restrictions du trafic aérien à Munich bien au-delà de mardi. Un porte-parole de l'entreprise a déclaré lundi soir à l'agence de presse allemande que l'on s'attendait à ce que des restrictions importantes soient également appliquées le reste de la semaine. Les clients ayant réservé des billets au départ ou à destination de Munich ont la possibilité d'annuler leur billet sans frais. Cela vaut pour les billets dont la date de voyage est jusqu'au 9 décembre.

Environ 1500 passagers étaient déjà bloqués à Munich depuis le week-end. Certains d'entre eux ont passé une nouvelle nuit sur des lits de camp à l'aéroport. Selon les informations, l'aéroport veut profiter de la première moitié de la journée de mardi pour dégivrer les surfaces d'exploitation après la pluie verglaçante annoncée. Il est prévu que le trafic aérien reprenne à partir de midi, a-t-on indiqué. Le programme de vol devrait toutefois encore être fortement limité dans l'après-midi. Les passagers devraient en tenir compte et s'informer auprès de leur compagnie aérienne.

La Deutsche Bahn (DB) a déclaré que les répercussions sur le trafic ferroviaire se feraient encore sentir les jours suivants. Les voyageurs ont été appelés à reporter les trajets non nécessaires à partir du 6 décembre. A l'aéroport de Munich, plus de la moitié des vols ont été annulés lundi. Là aussi, on a déclaré : "Nous nous attendons à des perturbations jusqu'au milieu de la semaine".

Sur les routes, le trafic a repris depuis dimanche après-midi. Mais il y avait beaucoup de neige, surtout sur les routes secondaires, et les masses de neige sur les bas-côtés rendaient souvent difficile tout évitement. "Ça s'est calmé. Le verglas et la neige sont toujours là, mais il n'y a plus rien de sauvage sur les routes", a déclaré un porte-parole de la police de Haute-Bavière dans la nuit de lundi à mardi. Dans d'autres régions d'Allemagne également, les routes étaient en grande partie calmes dans la nuit de lundi à mardi. "Les gens semblent s'être habitués aux conditions", a déclaré une porte-parole du centre de situation du Schleswig-Holstein.

Mais même si le temps s'adoucit un peu, le service météorologique allemand (DWD) continue de mettre en garde contre le risque de verglas dans de nombreux endroits au cours des prochains jours. "En ce qui concerne le verglas, de nombreuses parties de l'Allemagne - à l'exception de l'ouest - sont toujours dans la zone de danger", a déclaré un météorologue du DWD dans la nuit de lundi à mardi. Alors que les précipitations annoncées en provenance d'une dépression tombent sous forme de neige, surtout dans le nord et l'est, en raison des températures encore froides, il pourrait également y avoir de la pluie verglaçante en Bavière et dans certaines parties d'Allemagne centrale./bsj/DP/zb