Retour à la normale dans les aéroports de Rhénanie-du-Nord-Westphalie après une grève d'avertissement

DÜSSELDORF/KÖLN (dpa-AFX) - Après une grève d'avertissement de deux jours du personnel de sécurité, l'activité a repris dans les aéroports de Düsseldorf et Cologne/Bonn. Les portails en ligne des deux aéroports indiquaient samedi matin que les départs et les arrivées étaient en grande partie normaux.

A Cologne/Bonn, 38 des 198 vols de passagers prévus pour ce samedi ont toutefois été annulés ou détournés par les compagnies aériennes en raison de la grève d'avertissement. En outre, des vols ont été reportés à des heures de départ postérieures au mouvement de grève, a indiqué l'aéroport. Des perturbations et des temps d'attente pourraient donc encore se produire lors de la reprise des vols réguliers. Vendredi, 173 des 211 vols passagers initialement prévus ont été annulés.

A Düsseldorf, le plus grand aéroport de Rhénanie-du-Nord-Westphalie, environ la moitié des décollages et des atterrissages prévus ont été annulés en raison de la grève d'avertissement, selon un porte-parole. Là aussi, certains vols ont été détournés vers d'autres aéroports. Le syndicat Verdi voulait, par cette grève d'avertissement des employés des entreprises de sécurité privées, augmenter la pression sur les employeurs pour qu'ils augmentent le plus rapidement possible les suppléments pour les services de nuit et du dimanche./beg/DP/he