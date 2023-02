Sept aéroports allemands paralysés par la grève des travailleurs

L'association des aéroports du pays, ADV, a déclaré qu'environ 295 000 passagers seraient affectés par l'annulation de quelque 2 340 vols aux aéroports de Brême, Dortmund, Francfort, Hambourg, Hanovre, Munich et Stuttgart.

M. Verdi a appelé les employés à faire grève au même moment pour augmenter la pression, affirmant que les efforts de négociation collective avaient peu progressé.

Plus tôt jeudi, Lufthansa a déclaré qu'elle avait annulé plus de 1 300 vols vendredi, y compris tous les vols aux aéroports pivots de Francfort et de Munich, en raison de la grève.