Société de sécurité aérienne : La grève de Verdi n'est pas compréhensible

FRANCFORT (dpa-AFX) - Avant la grève de Verdi prévue vendredi dans sept aéroports allemands, les employeurs du secteur de la sécurité aérienne ont critiqué le mouvement. L'association BDLS s'est opposée à la stratégie syndicale consistant à mêler ses négociations à celles du secteur public et des services d'assistance en escale. "Verdi fait cause commune avec plusieurs autres corps de métier, ce qui rend les objectifs et les limites de la grève flous pour les personnes extérieures. C'est délibérément exploité", a déclaré jeudi le négociateur du BDLS, Rainer Friebertshäuser.

Dans le domaine de la sécurité aérienne, il ne s'agit pas d'augmenter les salaires, mais d'aborder des questions secondaires telles que les primes de temps et les primes de direction. Avec l'accord 2022, des augmentations de revenus bien supérieures à la moyenne, allant jusqu'à 28,2 pour cent, ont été convenues pour les contrôleurs de personnes et de bagages et entreront en vigueur en deux étapes cette année. Il est également faux que le BDLS n'ait pas bougé sur les questions en suspens.

De toute façon, la grève est "absolument inopportune", a déclaré Friebertshäuser. Verdi aurait dû renoncer à la grève d'un point de vue humanitaire, car les biens de première nécessité ne pouvaient pas être acheminés dans la zone du tremblement de terre turc. "D'un point de vue humain, c'est catastrophique et ce n'est plus une grève d'avertissement".

La vice-présidente de Verdi, Christine Behle, avait déclaré que les vols d'aide vers la Turquie et la Syrie seraient exclus de la grève. En outre, des biens de secours pourraient être acheminés par avion via l'aéroport de Francfort-Hahn, qui n'est pas en grève. Un nombre indéterminé de vols de passagers qui auraient pu transporter de l'aide en tant que fret d'accompagnement sont également annulés dans les sept aéroports en grève. Un avion-cargo de Turkish Airlines prévu vendredi de Francfort à Istanbul devrait pouvoir décoller, selon la compagnie aérienne /ceb/DP/zb.