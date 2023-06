Star Alliance : Theo Panagiotoulias (Hawaiian Airlines), prochain PDG.

Star Alliance, la plus grande alliance mondiale de transporteurs aériens, qui compte notamment parmi ses membres Lufthansa et United Airlines, annonce que Theo Panagiotoulias a été choisi pour devenir son prochain PDG. Theo Panagiotoulias était depuis 2014 senior vice-président des ventes mondiales et des alliances de Hawaiian Airlines : il a passé quinze ans chez American Airlines (1997-2012), terminant vice-président et directeur général de la compagnie pour l’Asie-Pacifique. Theo Panagiotoulias succédera à Charlotta Wieland, (SAS - Scandinavian Airlines), PDG intérimaire depuis janvier.



La nomination de Theo Panagiotoulias devrait prendre effet au cours des prochains mois, après l'achèvement de certains processus administratifs et l'obtention de certaines autorisations.



Star Alliance a pour membres les compagnies Aegean Airlines, Air Canada, Air China, Air India, Air New Zealand, ANA, Asiana Airlines, Austrian, Avianca, Brussels Airlines, Copa Airlines, Croatia Airlines, Egyptair, Ethiopian Airlines, Eva Air, LOT Polish Airlines, Lufthansa, Scandinavian Airlines, Shenzhen Airlines, Singapore Airlines, South African Airways, Swiss, TAP Air Portugal, Thai Airways, Turkish Airlines et United Airlines.