Swiss a repris de l'altitude en 2022, retrouvant le cap des profits

Zurich (awp) - Swiss a repris de l'altitude l'an passé, renouant avec les profits après deux années dans le rouge suite à la pandémie de Covid-19. Doublant ses revenus et le nombre de passagers transportés, la compagnie aérienne nationale contrôlée par le géant allemand Lufthansa a dégagé un résultat opérationnel de 456 millions de francs suisses, contre une perte de 405,5 millions en 2021.

Les revenus se sont quant à eux envolés à 4,41 milliards de francs suisses, un montant représentant plus du double des 2,1 milliards dégagés en 2021, a annoncé vendredi Swiss. En 2020, première année marquée du sceau de la pandémie, le chiffre d'affaires s'était effondré au regard des 5,33 milliards de 2019 de près de deux-tiers, à 1,85 milliard. La perte opérationnelle s'était, elle, inscrite à 654 millions, après un résultat positif de 578 millions en 2019.

Le transporteur explique le retour aux profits, intervenu néanmoins dans un environnement économique riche de défis, du fait d'une structure de coûts optimisée, d'une exploitation stable durant l'été et d'un environnement de marché favorable. Alors que le résultat opérationnel a bondi en un an de près de 900 millions de francs suisses, la marge correspondante ajustée s'est hissée 10,4%.

Sur le seul 4e trimestre, Swiss est également parvenue à substantiellement accroître son résultat opérationnel, à 169 millions de francs suisses, contre une perte de 29 millions douze mois auparavant. Les revenus ont, eux, augmenté de 67% à 1,23 milliard.

Début d'année difficile

Evoquant une performance "exceptionnelle", Swiss note cependant avoir encore souffert en début d'année, période marquée par de vives incertitudes liées à la persistance du variant Omicron ainsi que de la guerre en Ukraine. Le printemps a toutefois été placé sous le signe d'un retour du goût du voyage, la demande pour les vols se redressant alors nettement et dépassant même l'offre.

Entre janvier et fin décembre, Swiss a transporté 12,8 millions de passagers, soit plus du double (+116%) par rapport à 2021. Le nombre de vols a lui bondi de 89% à quelque 107'000. Le coefficient d'occupation des sièges s'est lui porté à 80,9%, 26,5 points de plus que douze mois auparavant.

Swiss a en outre tiré profit d'une demande de fret toujours forte, cette activité ayant affiché une performance record, poursuit la compagnie née il y a plus de vingt ans sur les cendres de Swissair. Les réductions de coûts intervenues depuis 2020, y compris la restructuration opérée en 2021, ont aussi contribué à l'embellie. A fin décembre 2022, la compagnie aérienne employait au total 8048 collaborateurs, contre 7916 un an auparavant.

Secteur passagers de Lufthansa dans le rouge

Pour l'année en cours, Swiss se veut prudemment optimiste, sans toutefois fournir de chiffres. La compagnie anticipe une capacité d'environ 85 pour cent par rapport à l'année 2019 ayant précédé l'éclatement de la pandémie de coronavirus. "Les résultats très satisfaisants de 2022 nous ont permis de créer de bonnes conditions pour l'année en cours. Nous disposons des moyens financiers nécessaires pour rester un employeur attractif, porter l'expérience client à un niveau supérieur", a conclu le directeur général de Swiss, Dieter Vranckx, cité dans le communiqué

A l'image de sa filiale helvétique, le groupe Lufthansa a lui aussi retrouvé les chiffres noirs en 2022, dégageant un bénéfice net de 791 millions d'euros (780,5 millions de francs suisses) et un résultat opérationnel de 1,23 milliard, contre des pertes respectives de 2,19 et 2,32 milliards. Le chiffre d'affaires a décollé de 95% à 32,77 milliards, dont 22,8 milliards pour les compagnies aériennes, à savoir outre Lufthansa et Swiss, Austrian Airlines, Eurowings et Brussels Airlines.

Avec un résultat d'exploitation ajusté de 476 millions d'euros, Swiss a une nouvelle fois apporté une contribution essentielle au numéro un du ciel européen, avec Austrian (4 millions d'euros) dans une mesure nettement moindre. D'autant plus, que le secteur du transport passagers du groupe Lufthansa a encore essuyé une perte Ebit ajustée de 300 millions d'euros, contre un débours abyssal de 3,3 milliards en 2021.

Le redressement affiché l'an dernier par le géant d'outre-Rhin reflète avant tout les bénéfices record des deux filiales Lufthansa Cargo (1,6 milliard d'euros) dans le fret et Lufthansa Technik (511 millions d'euros) dans l'entretien et la maintenance d'avions.

