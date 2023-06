Swiss lourdement lesté par les mouvements sociaux en 2023

Zurich (awp) - Les expressions de grogne syndicale dans le transport aérien ont déjà coûté à Swiss "plusieurs dizaines de millions d'euros" depuis le début de l'année, déplore lundi la compagnie nationale dans un point de situation sur la question. Les grèves des contrôleurs aériens et du personnel au sol annoncées pour mardi en France risquent de saler encore plus la facture.

Le mouvement social dans l'Hexagone comprenant aussi les aiguilleurs du ciel, les perturbations ne se limiteront pas aux correspondances directes, mais concerneront l'ensemble des liaisons survolant habituellement le territoire français, notamment vers l'Espagne, le Portugal et les Etats-Unis, prévient la filiale de Lufthansa. Les voyageurs doivent s'attendre à des retards et à des annulations, à l'image de l'annulation déjà décidée d'un aller-retour entre Genève et Nice et qui laisse à quai 120 passagers.

"Jamais dans l'histoire de Swiss nous n'avons dû annuler autant de vols en raison des différentes grèves qu'au cours des 12 derniers mois," s'inquiète le responsable des opérations de la compagnie à la croix blanche, Oliver Buhofer, cité dans le communiqué.

En fin de semaine dernière, quelque 2000 voyageurs à destination de Milan, Florence, Venise, Rome, Naples et Bologne ont vu leurs projets contrariés par le débrayage du personnel au sol dans divers aéroports transalpins.

