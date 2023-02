Syndicat Verdi : la grève d'avertissement a commencé à l'aéroport de Cologne/Bonn

Cologne (dpa-AFX) - La grève d'avertissement annoncée a commencé à l'aéroport de Cologne/Bonn, selon le syndicat Verdi. Un porte-parole de Verdi a déclaré dimanche soir que les premiers employés à avoir cessé le travail étaient ceux de la sécurité aérienne. "Tous les points de contrôle sont fermés". Des camions passent par ces portes pour acheminer du fret de et vers l'aéroport - lorsque les postes de contrôle sont occupés. La grève d'avertissement devrait durer jusqu'à la nuit de lundi à mardi. Elle concerne différentes zones de l'aéroport à différents points de départ.

Elle est motivée par les négociations pour les employés du secteur public fédéral et communal ainsi que par les négociations nationales pour les employés de la sécurité aérienne. Des négociations collectives sont actuellement en cours pour ces deux groupes de salariés.

Une grève d'avertissement est également prévue à l'aéroport de Düsseldorf. Elle devrait commencer tôt lundi matin. Les deux aéroports s'attendent à des perturbations importantes, avec de nombreux vols annulés. À Cologne, presque tous les vols de passagers prévus devraient être annulés. A Düsseldorf, on s'attend à ce que près de 200 décollages et atterrissages soient annulés, alors que 330 mouvements étaient initialement prévus pour lundi.

Les passagers sont invités à se renseigner auprès de leur compagnie aérienne ou de leur tour-opérateur avant de se rendre à l'aéroport pour savoir si et comment leurs vols seront affectés par les grèves d'avertissement.

Outre les deux principaux aéroports du Land le plus peuplé d'Allemagne, des grèves d'avertissement sont prévues lundi dans de nombreux autres secteurs de la vie publique en Rhénanie-du-Nord-Westphalie, notamment dans les bus et les trains urbains, les crèches et les administrations. Plusieurs manifestations sont également prévues./idt/mi/DP/zb