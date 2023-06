Syndicat des pilotes : la nouvelle offre de Lufthansa n'est pas suffisante

FRANCFORT (dpa-AFX) - Le syndicat Cockpit estime que la nouvelle offre de Lufthansa pour les pilotes de la marque principale Lufthansa Airlines et de sa filiale de fret Cargo n'est pas suffisante. "Cette offre ne répond pas à des revendications essentielles et reste, dans son ensemble, bien en deçà de nos exigences et de nos attentes", indique le syndicat des pilotes dans une circulaire adressée à ses membres, dont l'agence de presse allemande a eu connaissance. Le portail "Aero.de" en avait déjà parlé mardi.

La durée de l'accord est notamment contestée. Selon les médias, l'offre de Lufthansa, combinée aux augmentations précédentes, représente une hausse de salaire de 18,5 pour cent - répartie sur plusieurs années jusqu'en 2025. Les pilotes avaient déjà obtenu deux fois une augmentation de 490 euros par mois pendant les négociations tarifaires en cours. Cockpit demande 8,5 pour cent d'augmentation sur une durée de 12 mois. L'offre de Lufthansa répartit l'augmentation de 8,5 pour cent sur une durée de 30 mois, selon la circulaire.

La direction de Lufthansa a certes donné une réponse aux revendications de Cockpit sur de nombreux sujets qui n'avaient pas été abordés auparavant. Mais l'écart reste important.

Le devoir de paix pour les plus de 5000 pilotes prend fin le 30 juin. Des grèves seraient donc possibles pendant la période des vacances d'été.

Dernièrement, l'association Cockpit avait demandé à Lufthansa de ne pas jouer la montre. Cela conduirait inévitablement à une escalade. Les revendications de l'association sont sur la table depuis longtemps, avait-on dit début juin. Il s'agit entre autres de la protection contre le stress, d'une meilleure compatibilité entre vie professionnelle et vie familiale ainsi que d'une nouvelle structure de rémunération et d'augmentations salariales./mar/DP/nas