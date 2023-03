Une grande grève d'une journée paralyse les trains, les bus et les aéroports

(Nouveau : entre autres, la situation sur les routes et la présidente de la VKA Welge)

BERLIN (dpa-AFX) - Le trafic des trains, des bus et des avions en Allemagne a été largement paralysé lundi. Une grande grève d'avertissement du syndicat ferroviaire EVG et de Verdi est en cours depuis minuit. Des millions de navetteurs et de voyageurs ainsi qu'une grande partie du transport de marchandises sont concernés par ce conflit social de 24 heures. Jusqu'à présent, la police n'a signalé que quelques cas isolés d'embouteillages importants sur les routes le matin, en plus des perturbations habituelles aux heures de pointe. Il est parfois question d'un trafic bloqué sans restrictions majeures suite à la grande grève.

Sur le rail, le trafic longue distance est complètement suspendu et le trafic régional en grande partie. Presque tous les aéroports allemands sont en grève. Les voies navigables et les ports ainsi que les sociétés d'autoroutes sont également concernés. Dans sept Länder, les transports en commun sont également en grève.

Avec ces grèves d'avertissement d'une journée, le syndicat Verdi et le syndicat des chemins de fer et des transports (EVG) veulent augmenter la pression dans leurs négociations collectives. Parallèlement au débrayage, les syndicats et les employeurs du secteur public se réunissent à nouveau ce lundi pour discuter. Pour EVG, d'autres négociations avec la Deutsche Bahn et d'autres entreprises ferroviaires sont prévues ultérieurement.

Le chef de Verdi, Frank Werneke, a souligné : "La journée de grève dans le secteur des transports doit une fois de plus faire comprendre sans équivoque aux employeurs que les salariés soutiennent clairement nos revendications". En ce qui concerne les accusations de la partie patronale selon lesquelles les grèves d'avertissement pèsent sur les négociations, Werneke a déclaré : "Ce que les employés du service public, jusqu'aux catégories de revenus moyens, considèrent comme une charge, ce sont surtout les énormes augmentations des prix de l'électricité, du gaz et des produits alimentaires".

La présidente de l'Association des employeurs communaux, Karin Welge, a critiqué le débrayage. "L'année dernière, nous nous étions déjà mis d'accord pour parvenir à un accord en trois tours de négociations. Et c'est pourquoi cette massification des grèves avant le troisième tour de négociations est très surprenante", a-t-elle déclaré à la radio Bayern 2. Elle souhaiterait également une conclusion, a déclaré Welge. "Je pars du principe, à l'heure actuelle, que nous y parviendrons".

Le chef de la fédération des fonctionnaires dbb, Ulrich Silberbach, a mis en garde contre une extension des conflits sociaux. "Soit nous tranchons le nœud et trouvons un accord, soit nous sommes confrontés à une nouvelle vague d'escalade et de grèves", a-t-il déclaré à l'agence de presse allemande.

Rail :

L'EVG fait grève sur le trafic grandes lignes, régional et S-Bahn. Le trafic grandes lignes a été suspendu, le trafic régional en grande partie, du moins depuis le début de la grève. Selon la Deutsche Bahn, la reprise de certaines lignes régionales dans l'après-midi dépendra de l'évolution de la grève. Les effets devraient également se faire sentir mardi. Les chemins de fer privés non grévistes ont également été touchés, car les employés des postes d'aiguillage de DB Netz étaient en grève.

Aéroports :

Les aéroports sont largement touchés par la grève de Verdi. Selon l'association des aéroports ADV, 380 000 voyageurs d'affaires et privés doivent rester au sol. Le plus grand aéroport de Francfort est également concerné, ainsi que l'aéroport de Munich, qui a déjà cessé ses activités dimanche. L'aéroport de la capitale, le BER, n'était pas concerné par la grève d'avertissement. Mais comme presque tous les autres aéroports allemands sont en grève, tous les vols intérieurs y ont été annulés. Les aéroports s'attendent à un taux d'occupation plus élevé mardi.

Transports urbains :

Les transports urbains seront à nouveau en grève dans les Länder qui sont directement liés à la convention collective du service public. Il s'agit du Bade-Wurtemberg, de la Hesse, de la Basse-Saxe, de la Rhénanie-du-Nord-Westphalie, de la Rhénanie-Palatinat et de la Saxe. Une grève est également prévue en Bavière, où une convention collective pour le transport urbain est en cours de négociation. Dans plusieurs Länder, les élèves ont été autorisés à rester chez eux s'ils ne peuvent pas se rendre à l'école.

Journée de grève pour le lancement de la troisième négociation collective :

Verdi et la fédération des fonctionnaires dbb devaient reprendre lundi à Potsdam les négociations avec l'État fédéral et les communes pour 2,5 millions de salariés. Avant le troisième tour, les deux parties étaient encore très éloignées l'une de l'autre, mais un accord est possible dans les prochains jours.

D'autres négociations collectives sont en cours :

Les conflits de travail ont pour toile de fond plusieurs conflits collectifs. L'EVG a prévu d'autres discussions avec différentes entreprises ferroviaires à partir du milieu de la semaine. Les négociations avec la Deutsche Bahn ne devraient se poursuivre qu'après Pâques. Dans les aéroports, les employés communaux du service public sont impliqués, mais il s'agit également de négociations locales pour les services d'assistance en escale et de discussions au niveau national pour la sécurité aérienne. Les employeurs ont vivement critiqué cette action coordonnée, estimant que les débrayages n'étaient plus reconnaissables pour la population comme une simple grève d'avertissement.