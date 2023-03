Une grève d'avertissement nationale paralyse à nouveau l'aéroport de Stuttgart

STUTTGART (dpa-AFX) - L'aéroport de Stuttgart cessera lundi prochain ses opérations régulières de transport de passagers dans le cadre des grèves nationales dans le secteur des transports. C'est ce qu'a annoncé l'aéroport vendredi. Seuls les atterrissages de sécurité, les vols médicaux et les vols militaires pourront être effectués. Lundi, 170 décollages et atterrissages étaient donc normalement prévus. Environ 20 000 passagers sont concernés par la grève. L'aéroport a recommandé de se renseigner auprès des compagnies aériennes et de ne pas se rendre à l'aéroport.

Auparavant, jeudi, le syndicat des chemins de fer et des transports (EVG) et Verdi avaient appelé à des grèves d'avertissement dans le secteur des transports à l'échelle nationale pour cette journée. Dans le sud-ouest, les syndicats s'attendent à ce qu'une grande partie du trafic local et à longue distance sur le rail, la route, l'air et l'eau soit paralysée. Sont notamment concernés les transports urbains communaux de huit villes ainsi que les trains grandes lignes, régionaux et de banlieue de la Deutsche Bahn et d'autres entreprises ferroviaires.

À l'aéroport de Stuttgart, les employés du service public, les agents d'escale et le personnel de sécurité devraient faire grève. Tous sont actuellement engagés dans des négociations collectives au niveau national ou local.

Avec cette action de grève de grande ampleur, les syndicats veulent donner du poids à leurs revendications dans les conflits tarifaires. Ils négocient actuellement de nouvelles conventions collectives. Pour l'EVG, le premier tour de négociations dans le secteur ferroviaire s'est achevé jeudi, où il lutte avec la Deutsche Bahn et 50 autres entreprises pour obtenir des salaires plus élevés pour les employés. De son côté, Verdi se prépare à la troisième série de négociations qui débute lundi avec l'État fédéral et les Länder sur de nouvelles conventions collectives pour les quelque 2,5 millions de salariés du secteur public.

Cette nouvelle grève d'avertissement est déjà le troisième débrayage à l'aéroport de Stuttgart en l'espace de quelques semaines. Ce n'est qu'à la fin de la semaine dernière que Verdi avait appelé les employés à cesser le travail. Le trafic aérien régulier n'a pas non plus été possible : environ 20 000 passagers ont dû modifier leurs plans de voyage et 169 liaisons ont été annulées. En février, l'aéroport avait également connu une grève d'avertissement aux conséquences similaires./jwe/DP/stw