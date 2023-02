Verdi étend les grèves d'avertissement de vendredi aux aéroports

BERLIN/FRANKFURT (dpa-AFX) - Le syndicat Verdi étend le conflit tarifaire dans le secteur public à plusieurs aéroports. Ce vendredi, les aéroports de Munich, Francfort, Hambourg et Stuttgart, Dortmund, Hanovre et Brême seront paralysés toute la journée, a annoncé le syndicat dans la nuit de mardi à mercredi. Les employés des compagnies exploitantes sont souvent payés selon les conventions collectives des collectivités locales. Les passagers doivent s'attendre à des retards et à des annulations de vols.

Avec les grèves d'avertissement qui se poursuivent maintenant, les salariés veulent donner du poids à leurs revendications dans le conflit tarifaire en cours dans la fonction publique fédérale et locale. D'autres grèves d'avertissement sont annoncées, notamment en Hesse, dans le Bade-Wurtemberg et en Rhénanie-du-Nord-Westphalie, jusqu'au deuxième tour des négociations collectives les 22 et 23 février.

Dans le cadre des négociations collectives en cours, Verdi et la fédération des fonctionnaires dbb demandent une augmentation de 10,5 pour cent des revenus, et au moins 500 euros de plus pour les quelque 2,5 millions d'employés du secteur public fédéral et communal. La durée de la nouvelle convention collective doit être de douze mois. Les employeurs ont jusqu'à présent rejeté ces revendications.

En janvier, Verdi avait déjà fait grève dans les aéroports de Berlin et de Düsseldorf dans le cadre de deux autres conflits collectifs. Dans la capitale de la Rhénanie-du-Nord-Westphalie, il s'agissait d'obtenir un nouvel accord auprès de l'entreprise d'assistance au sol Aviapartner, tandis qu'à Berlin, les employés de la société d'exploitation, des services d'assistance au sol ainsi que les contrôleurs de la sécurité aérienne étaient en grève. À Berlin, un accord a été trouvé après la grève d'avertissement.

Le transport aérien est extrêmement sensible aux grèves en raison de la fragmentation des prestataires de services, car de nombreux petits groupes liés à la sécurité sont suffisamment puissants pour paralyser les opérations. En fait, la grève des pompiers de l'aéroport suffit à paralyser l'ensemble des opérations.

Par le passé, les agents de contrôle des passagers, les pilotes, les techniciens, les agents de bord, les contrôleurs de piste ou le personnel au sol, par exemple, se sont mis en grève. Ils sont en partie représentés par des syndicats sectoriels. Verdi a notamment accès à l'infrastructure aérienne par le biais de la convention collective du service public en question, selon laquelle de nombreux employés des sociétés aéroportuaires sont payés.

La dernière grande grève d'avertissement ayant eu des conséquences similaires remonte à quelques années : En avril 2018, des centaines de vols ont dû être annulés dans toute l'Allemagne en raison de l'absence de progrès dans les négociations collectives pour les employés des collectivités locales et du gouvernement fédéral. Dans huit Länder, des dizaines de milliers de travailleurs ont donc cessé le travail lors d'une grève d'avertissement. Outre les aéroports, les transports urbains, les crèches, les cliniques, les administrations et les piscines couvertes ont été touchés dans de nombreux endroits./ceb/DP/zb