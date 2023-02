Verdi veut paralyser le trafic aérien par une grève d'avertissement

FRANCFORT (dpa-AFX) - Le syndicat Verdi prévoit de paralyser une grande partie du trafic aérien allemand ce vendredi par une grève d'avertissement. Les salariés des services publics, des services au sol et de la sécurité aérienne sont appelés à se mobiliser dans sept aéroports à travers le pays.

Les actions commencent dans les aéroports de Hambourg et de Hanovre, où la grève débutera jeudi soir à 22 heures. Dans la matinée, le service ne devrait pas non plus démarrer à Francfort, Munich, Stuttgart, Brême et Dortmund. Ces sept sites représentent près des deux tiers du volume de passagers allemands.

Selon Verdi, des accords d'urgence sont en vigueur pour les missions militaires et médicales. Selon Verdi, des livraisons d'aide en Turquie et des vols spéciaux pour la conférence sur la sécurité de Munich devraient également être possibles.

Selon les estimations de l'ADV, l'association des aéroports allemands, près de 300 000 passagers sont concernés par les 2340 annulations de vols imminentes. La Lufthansa à elle seule a dû annuler environ 1300 liaisons après avoir surmonté la panne informatique de mercredi causée par une excavatrice de chantier.

Par ce débrayage, qui ne concerne pas uniquement les aéroports, les salariés veulent donner du poids à leurs revendications dans le cadre du conflit collectif de la fonction publique fédérale et locale. Outre le service public, il y a également des négociations locales pour les services d'assistance en escale et une négociation collective nationale pour la sécurité aérienne. Des manifestations communes sont prévues./ceb/DP/jha