Vols annulés à Leipzig/Halle et Dresde en raison de grèves d'avertissement

LEIPZIG/DRESDEN (dpa-AFX) - Tous les vols intérieurs allemands ont été annulés lundi aux aéroports de Leipzig/Halle et de Dresde en raison des grèves d'avertissement dans le secteur des transports à l'échelle nationale. Selon les tableaux des arrivées et des départs des deux aéroports, toutes les liaisons Lufthansa de et vers Munich et Francfort ont été annulées. A Dresde, un vol Eurowings de et vers Düsseldorf a également été annulé. Les autres vols des autres compagnies devaient être maintenus. Le syndicat Verdi a appelé le personnel de sécurité de presque tous les grands aéroports d'Allemagne à une grève d'avertissement d'une journée entière./bz/DP/zb