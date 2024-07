(nouveau : détails sur les annulations et les déroutements)

FRANCFORT (dpa-AFX) - Des manifestants pour le climat ont paralysé les opérations de l'aéroport de Francfort pendant plusieurs heures en collant des autocollants sur les pistes d'atterrissage. Les passagers ont dû faire preuve de patience, car de longues files d'attente se sont formées dans les terminaux. Selon l'exploitant de l'aéroport Fraport, environ 170 des 1400 vols prévus pour jeudi ont été annulés. Ce chiffre pourrait encore augmenter au cours de la journée si les compagnies aériennes annulent d'autres vols. Selon le contrôle aérien allemand, les mouvements aériens devraient être limités jusqu'en milieu d'après-midi afin de garantir la sécurité des opérations.

Les militants, huit au total, ont pénétré dans l'enceinte clôturée vers 5 heures du matin, rapporte la police fédérale. Alors qu'une personne était restée accrochée à la clôture, sept personnes ont pu pénétrer dans le périmètre de sécurité en début de matinée et se sont collées aux têtes des deux pistes centrales.

Les manifestants ont été arrêtés

Là, ils ont d'abord été arrêtés par des agents, puis remis à la police régionale de Hesse après avoir été détachés du sol. Avant 8 heures, les quatre pistes du plus grand aéroport allemand étaient de nouveau en service.

Comme mercredi, après des actions similaires à Koln/Bonn, Londres ou Oslo, le groupe "Dernière génération" a revendiqué l'attaque. "Continuer à demander et à brûler du pétrole, du gaz et du charbon est une menace pour notre existence", pouvait-on lire dans un post sur la plateforme X. "Nous nous sommes unis au niveau international : Sortir des fossiles d'ici 2030".

La dernière génération s'engage

La "Dernière Génération" a parlé de six personnes qui ont découpé des ouvertures dans le grillage à l'aide de petites pinces, puis se sont rendues à pied, à vélo et en skateboard à différents points autour des pistes de décollage et d'atterrissage. Ils auraient brandi des pancartes sur lesquelles on pouvait lire "Le pétrole tue".

L'opérateur Fraport a indiqué qu'il fallait s'attendre à des retards dans la journée, même après la reprise des vols. Les passagers sont invités à vérifier le statut de leur vol sur les sites Internet des compagnies aériennes avant de se rendre à l'aéroport. Certains vols initialement prévus à Francfort ont atterri dans la matinée dans des aéroports voisins comme Nuremberg ou Koln-Bonn.

Une très longue file d'attente s'est formée dès le matin aux guichets de Lufthansa. L'aéroport propose également de l'eau gratuite pour les passagers dans le hall principal près du terminal A.

Les politiques condamnent l'action

Le ministre-président de la Hesse, Boris Rhein (CDU), a vivement critiqué cette action : "Ces irresponsables et criminels du climat n'ont d'autre but que de faire le plus de dégâts possibles", a déclaré le chef du gouvernement sur la plate-forme X. "Et ce, sur le dos de milliers de vacanciers qui se réjouissent de passer quelques jours de vacances. Celui qui met ainsi en danger la sécurité doit être sévèrement puni".

Le ministre fédéral des Transports Volker Wissing (FDP) a déclaré au Bild : "Le législateur doit réagir à cela avec une sévérité maximale. Nous avons déjà mis en place le renforcement des sanctions pour de tels agissements criminels". La semaine dernière, le cabinet a décidé de durcir les peines en cas d'intervention dans le trafic aérien. Toutefois, le Bundestag doit encore se prononcer à ce sujet.

Un porte-parole de Fraport a également condamné ces actions. Elles mettent en danger le trafic aérien et donc, en fin de compte, des vies humaines. "Les auteurs risquent des peines sévères et des demandes de dommages et intérêts élevés au civil". A Francfort, il y a plus de 30 kilomètres de clôture, qui sont techniquement sécurisés et contrôlés par des patrouilles. L'objectif principal de ces chaînes d'alarme est que personne ne soit blessé et que les personnes qui se sont éventuellement introduites puissent être appréhendées rapidement et en toute sécurité./ceb/jto/DP/ngu