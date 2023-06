WDH/Service de la navigation aérienne : peu de retards grâce à l'exercice 'Air Defender' des Forces aériennes

(correction d'une faute de frappe dans le titre)

LANGEN (dpa-AFX) - L'exercice de l'armée de l'air "Air Defender 2023" n'a eu que peu de conséquences pour les passagers aériens au cours des premiers jours. Les retards causés par Air Defender se sont élevés cette semaine à environ 22 000 minutes par jour, a annoncé vendredi à Langen le service allemand de contrôle aérien. C'est moins que les jours d'été avec des orages, où les retards dans l'espace aérien allemand s'additionnent jusqu'à 50 000 minutes.

Dans une prévision pour Air Defender, l'organisation européenne de contrôle aérien Eurocontrol avait tablé sur des retards quotidiens d'environ 55 000 minutes. La ponctualité des arrivées et des départs dans les aéroports allemands n'a toutefois guère été affectée par le manover, a expliqué le contrôle aérien dans un premier bilan. "Le retard par vol était de l'ordre de quelques minutes à un chiffre".

Au cours des quatre derniers jours, plus de 750 vols militaires ont circulé dans les espaces aériens réservés, a précisé le contrôle aérien. Ils auraient été guidés vers les zones d'exercice et en seraient revenus, tandis que le trafic aérien civil aurait été guidé autour.

Le manover "Air Defender 2023", qui a débuté lundi, est le plus grand exercice de l'armée de l'air depuis la création de l'OTAN. Jusqu'au 23 juin, 25 nations ainsi que l'OTAN y participent sous la direction de l'Allemagne. Trois espaces aériens en Allemagne sont directement concernés par l'exercice : au-dessus de certaines parties du nord de l'Allemagne et de la mer du Nord, de certaines parties de l'est de l'Allemagne et de la mer Baltique ainsi que de certaines parties du sud-ouest de l'Allemagne.

L'industrie du transport aérien a également tiré un bilan intermédiaire positif. Ce n'est que dans des cas isolés que des avions ont dû atterrir ou décoller en fin de soirée en dehors des heures d'exploitation habituelles des aéroports, a déclaré le directeur général de l'association professionnelle BDL, Matthias von Randow, au groupe de médias Funke./als/DP/mis