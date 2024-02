(correction des fautes de frappe)

FRANCFORT (dpa-AFX) - Le syndicat Verdi a appelé à une grève d'avertissement de plusieurs jours à partir de mercredi dans le domaine technique, dans le cadre du conflit tarifaire concernant le personnel au sol de Lufthansa. Les salariés et les apprentis de Lufthansa Technik, Lufthansa Aviation Training et Lufthansa Technical Training, entre autres, participeront à ce débrayage de trois jours dans toute l'Allemagne jusqu'à vendredi, a annoncé Verdi mardi soir. Les employés de Lufthansa Technik Logistik et Lufthansa Technik Logistik Services se joindront à l'arrêt de travail à des heures différentes selon les sites. Selon Verdi, les vols de passagers ne devraient pas être concernés par le débrayage cette fois-ci. C'est pourquoi l'ampleur de l'arrêt de travail est moindre et il ne faut pas s'attendre à des annulations de vols.

Jusqu'à présent, Verdi a mené deux grèves d'avertissement de plus d'une journée dans le cadre de ce conflit, au cours desquelles plusieurs centaines de vols ont été annulés à chaque fois. Verdi avait récemment rejeté une nouvelle offre de Lufthansa après deux jours de négociations tarifaires, la jugeant insuffisante. Lufthansa l'avait soumise après la dernière vague de grèves d'avertissement du personnel au sol. "Nous avons à nouveau fait un grand pas vers Verdi et présenté une nouvelle offre encore améliorée", avait récemment fait savoir le directeur du personnel Michael Niggemann. Dans le détail, la première des deux augmentations de 4 pour cent prévues serait avancée de décembre 2024 à mars de cette année. En outre, la prime de compensation de l'inflation de 3000 euros serait versée plus rapidement.

Verdi a fait savoir que le groupe n'avait amélioré son offre qu'en deux points : les mois zéro, toujours présents dans la nouvelle offre, ont été réduits et l'augmentation durable des salaires a été améliorée de 0,5 pour cent. Parallèlement, Lufthansa a encore prolongé la durée de son offre de trois mois pour la porter à 28 mois au total. La revendication principale de Verdi, à savoir 12,5 pour cent, mais au moins 500 euros de plus par mois, n'est pas non plus atteinte dans la nouvelle offre, dont la durée a plus que doublé par rapport à la revendication, a critiqué le syndicat. La cinquième date de négociation déjà convenue aura lieu les 13 et 14 mars.

Marvin Reschinsky, le négociateur de Verdi, a souligné dans la soirée : "En demandant récemment de revenir rapidement à la table des négociations, nous avons encore une fois souligné que nous voulions une fin rapide à ce conflit tarifaire". Lufthansa n'a pas encore répondu à cette demande. "Dans un premier temps, nous répondons sciemment à cette attitude d'attente des employeurs de manière à ce que les passagers ne soient pas lésés. Mais si Lufthansa persiste dans son attitude irresponsable, nous regrettons que les passagers soient à nouveau touchés par la grève."/sl/DP/he