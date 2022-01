Luk Fook Holdings (International) Limited : La configuration est positive 05/01/2022 | 08:03 Nicolas Aleksy 05/01/2022 | 08:03 achat En cours

Cours d'entrée : 21.1HKD | Objectif : 27.45HKD | Stop : 16.1HKD | Potentiel : 30.09% Luk Fook Holdings (International) Limited dispose d'arguments techniques intéressants pour anticiper une reprise de la tendance de fond.

On pourra se positionner à l'achat pour viser les 27.45 HKD. Synthèse La société dispose de fondamentaux solides. Plus de 70% des entreprises présentent un mix de croissance, rentabilité, endettement et visibilité plus faible.

D'une manière générale et dans une optique à court terme, la société présente une situation fondamentale intéressante.

Points forts L'entreprise bénéficie d'une situation financière très solide compte tenu de son niveau de trésorerie nette et de ses marges.

La société présente des multiples de résultat très attrayants.

Le titre est valorisé sur 2022 à 0.82 fois son chiffre d'affaires, soit des niveaux de valorisation très intéressants comparativement aux autres sociétés de la cote.

L'entreprise apparaît faiblement valorisée compte tenu de la valeur de son actif net comptable.

La société est faiblement valorisée compte tenu des flux de trésorerie générés par son activité.

Les investisseurs qui recherchent du rendement pourront trouver dans cette action un intérêt majeur.

La progression des révisions de bénéfice par action apparaît très positive au cours des derniers mois. Les analystes anticipent désormais une meilleure rentabilité que précédemment.

L'écart entre les cours actuels et l'objectif de cours moyen des analystes qui couvrent le dossier est relativement important et suppose un potentiel d'appréciation conséquent.

L'objectif de cours moyen des analystes qui s'intéressent au dossier a été fortement revu à la hausse au cours des quatre derniers mois.

Généralement, la société publie au-dessus du consensus des analystes avec des taux de surprise globalement positifs.

Points faibles Les objectifs de cours des analystes qui couvrent la valeur diffèrent de manière importante. Cela suppose des difficultés à évaluer la société et son activité. Graphique notations Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Sous-secteur Détaillants de bijoux et montres Var. 1janv Capitalisation (M$) Note Invest. LUK FOOK HOLDINGS (INTERNAT.. 0.48% 1 589 SIGNET JEWELERS LIMITED 9.59% 5 019 WATCHES OF SWITZERLAND GROU.. 6.62% 4 928 - LOVISA HOLDINGS LIMITED -0.65% 1 551 KALYAN JEWELLERS INDIA LIMI.. 3.43% 978 - MICHAEL HILL INTERNATIONAL .. 6.16% 411 - JUBILEE ENTERPRISE PUBLIC C.. 0.42% 125

© Zonebourse.com 2022 Avertissement : Les informations, graphiques, chiffres, opinions ou commentaires mis à disposition par SURPERFORMANCE SAS s'adressent à des investisseurs disposant des connaissances et expériences nécessaires pour comprendre et apprécier les informations développées. Ces informations sont données à titre informatif et ne représentent en aucun cas une obligation d'investissement ni une offre ou sollicitation d'acquérir ou de vendre des produits ou services financiers. Elles ne constituent par ailleurs pas un conseil en investissement.

L'investisseur est seul responsable de l'utilisation de l'information fournie, sans recours contre SURPERFORMANCE SAS, qui n'est pas responsable en cas d'erreur, d'omission, d'investissement inopportun ou d'évolution du marché défavorable aux opérations réalisées.

Données financières HKD USD EUR CA 2022 11 513 M 1 477 M 1 308 M Résultat net 2022 1 265 M 162 M 144 M Tréso. nette 2022 3 051 M 391 M 347 M PER 2022 9,70x Rendement 2022 5,46% Capitalisation 12 388 M 1 589 M 1 408 M VE / CA 2022 0,81x VE / CA 2023 0,69x Nbr Employés 6 000 Flottant 55,8% Prochain événement sur LUK FOOK HOLDINGS (INTERNATIONAL) LIMITED 30/06/22 Année 2022 Publication de résultats (estimation) Evolution du Compte de Résultat Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Consensus Vente Achat Recommandation moyenne ACCUMULER Nombre d'Analystes 12 Dernier Cours de Cloture 21,10 HKD Objectif de cours Moyen 29,09 HKD Ecart / Objectif Moyen 37,8% Révisions de BNA Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Dirigeants et Administrateurs Wai Sheung Wong Chairman & Chief Executive Officer So Kuen Chan CFO, Secretary & Executive Director Hau Yeung Wong Chief Operating Officer & Executive Director Shu Kwan Ip Independent Non-Executive Director Wing Sum Mak Independent Non-Executive Director