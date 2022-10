Factbox-Combien de pétrole brut l'UE importe-t-elle encore de Russie ?

Mercredi, la Pologne a déclaré avoir détecté une fuite dans un oléoduc du système Druzhba qui transporte du pétrole de la Russie vers l'Europe, un événement qui viendra s'ajouter aux préoccupations concernant la sécurité énergétique de l'Europe après la fuite du gazoduc Nord Stream.

Le Royaume-Uni a déjà cessé d'importer du brut russe à la suite de l'invasion de l'Ukraine par Moscou, et l'UE interdira les importations à partir de décembre dans le but de priver le Kremlin de revenus pour financer la guerre.

L'interdiction créera très probablement une pénurie de pétrole en raison d'un manque général de volumes de brut de réserve dans le monde.

Jusqu'à présent, les importations en provenance des États-Unis ont remplacé environ la moitié des 800 000 barils d'importations russes perdus, la Norvège fournissant environ un tiers. Les États-Unis pourraient bientôt dépasser la Russie en tant que principal fournisseur de brut de l'UE et du Royaume-Uni réunis - en août, les importations américaines n'étaient inférieures à celles de la Russie que de 40 000 bpj, contre une moyenne de 1,3 million de bpj avant la guerre, selon l'AIE.

En dehors de l'UE, les principaux marchés d'exportation de pétrole brut de la Russie sont la Chine, l'Inde et la Turquie.

QUELLES SONT LES ALTERNATIVES AU BRUT RUSSE ? En vertu de l'interdiction imminente, l'UE devra remplacer 1,4 million de barils supplémentaires de brut russe, dont quelque 300 000 bpj pourraient provenir des États-Unis et 400 000 bpj du Kazakhstan, selon l'AIE. Le plus grand champ pétrolifère norvégien Johan Sverdrup, qui produit du brut mi-lourd similaire à celui de l'Oural russe, prévoit également d'augmenter sa production au quatrième trimestre, potentiellement de 220 000 bpj. Selon l'AIE, des importations en provenance d'autres régions telles que le Moyen-Orient et l'Amérique latine seraient nécessaires pour satisfaire pleinement la demande de l'UE. Une partie du pétrole russe continuera d'arriver dans l'UE via des oléoducs, car l'interdiction exclut certaines raffineries enclavées, à moins que la Russie ne décide d'arrêter les flux.

DANS QUELLE MESURE L'UE DÉPEND-ELLE DES IMPORTATIONS DE BRUT RUSSE ? L'Allemagne, les Pays-Bas et la Pologne ont été les principaux importateurs de pétrole russe en Europe l'année dernière, mais tous trois ont la capacité de faire venir du brut par voie maritime.

Les pays enclavés d'Europe de l'Est, tels que la Slovaquie ou la Hongrie, ont cependant peu d'alternatives aux approvisionnements par oléoducs en provenance de Russie. La dépendance de l'UE vis-à-vis de la Russie a également été soutenue par des entreprises telles que Rosneft et Lukoil, qui contrôlent certaines des plus grandes raffineries du bloc. Selon l'AIE, les flux de pétrole brut russe, basés sur les données de chargement du mois d'août, ont augmenté en glissement mensuel vers l'Italie et les Pays-Bas, où la major pétrolière russe Lukoil possède des raffineries. Le 16 septembre, le gouvernement allemand a pris le contrôle de la raffinerie de Schwedt, propriété de Rosneft, qui fournit environ 90 % des besoins en carburant de Berlin.

Toujours en septembre, le gouvernement italien a déclaré qu'il espérait que Lukoil trouverait un acheteur pour sa raffinerie ISAB en Sicile, qui représente un cinquième de la capacité de raffinage du pays.