PJSC Lukoil figure parmi les principaux groupes pétroliers et gaziers russes. Le CA par activité se répartit comme suit : - raffinage et distribution (96%) : 62,9 Mt de pétrole brut raffinées et 110,7 Mt de produits pétroliers vendues en 2021. A fin 2021, le groupe exploite un réseau de 4 965 stations-services dans le monde ; - exploration et production d'hydrocarbures (2,7%) : pétrole brut et condensats de gaz (79,3 Mt produites en 2021) et gaz naturel (32,2 milliards de m3 produits) ; - autres (0,3%) : fabrication de produits pétrochimiques, production d'électricité, etc. 84% du CA est réalisé à l'international.