Presse: Litasco se renforce à Dubai, au détriment de Genève

Zurich (awp) - Litasco, filiale de négoce du géant russe des hydrocarbures Lukoil fondée en 2000 à Genève, a transféré vers Dubai une part de ses activités ces derniers mois, indique mardi Reuters citant des courtiers au fait de ces mouvements.

L'opération est motiviée par les trains de sanctions successives adoptées par l'Union européenne - et reprises par la Suisse - à l'encontre de la Russie en réaction à son offensive en Ukraine.

"Ils déménagent lentement à Dubai. C'est inévitable avec le sixième paquet de sanctions européennes interdisant l'acquisition de pétrole russe à compter du 5 décembre. Ils n'auront plus rien à faire en Suisse", a expliqué un anonyme courtier à l'agence d'informations britannique.

La société n'a pas souhaité commenter ces informations à Reuters ou à AWP. Litasco dispose de fililales au Kazakhstan, à Singapour, dans les Emirats Arabes Unis, aux Etats-Unis et aux Pays-Bas, en plus de représentations à Hong Kong, en Russie et en Inde.

Ses quelque 450 employés ont négocié en 2019 103 millions de tonnes métriques de brut et 84 millions de tonnes métriques de produits pétroliers, selon le dernier revelé disponible.

jh/buc