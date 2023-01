Le rebond des actions américaines confronté à l'épreuve des bénéfices

Les analystes s'attendent à ce que les bénéfices des sociétés du S&P 500 aient diminué de 2,2 % pour le trimestre par rapport à l'année précédente, selon les données IBES de Refinitiv en date de vendredi.

Il s'agirait de la première baisse des bénéfices trimestriels américains depuis le troisième trimestre de 2020, lorsque les entreprises étaient encore aux prises avec le début de la pandémie de coronavirus.

Les résultats de certaines des plus grandes banques de Wall street devraient donner le coup d'envoi de la période de déclaration vendredi.

Malgré les récents gains des actions, "la plupart des gens adoptent une approche attentiste pour voir comment la première ou les deux premières semaines de rapports sortent et quel type d'orientation nous obtenons", a déclaré Michael O'Rourke, stratège en chef du marché chez JonesTrading à Stamford, Connecticut.

Le S&P 500 est en hausse d'environ 3,8 % jusqu'à présent en 2023 après avoir chuté de plus de 19 % l'année dernière, sa plus forte baisse annuelle depuis 2008. Les investisseurs restent concentrés sur la question de savoir si le resserrement agressif de la politique monétaire de la Réserve fédérale pour contrôler l'inflation pourrait pousser l'économie en récession.

Certains stratèges ont bon espoir que les entreprises américaines puissent battre haut la main les estimations du quatrième trimestre, qui ont fortement chuté depuis octobre, et que les résultats puissent soutenir les actions dans les semaines à venir. De plus, selon eux, la faiblesse des bénéfices pourrait déjà être prise en compte dans le marché.

Des inquiétudes subsistent quant aux fortes baisses attendues des bénéfices d'une année sur l'autre pour les secteurs fortement pondérés de la technologie et des services de communication du S&P 500, qui ont été pendant des années une source de bénéfices et de force du marché.

"Cette dépendance à l'égard de la croissance, de la technologie et de l'élan, pourrait être la conséquence de l'annonce des bénéfices du quatrième trimestre", a déclaré John Lynch, responsable des investissements pour Comerica Wealth Management à Charlotte, en Caroline du Nord.

"Cela pourrait être le catalyseur pour nous faire redescendre".

Le secteur de la technologie a baissé de 29 % l'an dernier, tandis que les services de communication ont chuté de 40 %. La hausse des rendements du Trésor a exercé une pression particulièrement forte sur les actions des entreprises technologiques et de croissance.

Les espoirs d'un ralentissement de l'inflation et d'une diminution prochaine du resserrement agressif de la politique monétaire de la Fed ont stimulé le marché au cours des dernières séances.

Les prix à la consommation américains ont baissé de manière inattendue pour la première fois en plus de 2 ans et demi en décembre, en raison de la baisse des prix de l'essence et d'autres biens, selon des données publiées jeudi, ce qui suggère que l'inflation est désormais sur une tendance à la baisse durable.

Les investisseurs surveilleront de près l'apparition de nouveaux signes indiquant que les coûts plus élevés réduisent les marges bénéficiaires.

Lululemon Athletica Inc a prévu cette semaine une baisse des marges brutes pour le trimestre des fêtes de fin d'année, le détaillant devant faire face à des coûts plus élevés.

Pourtant, Jonathan Golub, stratège en chef pour les actions américaines chez Credit Suisse Securities à New York, et d'autres stratèges ont noté que le pouvoir de fixation des prix des entreprises est basé sur l'inflation, ce qui a profité à la croissance des ventes.

Jake Dollarhide, directeur général de Longbow Asset Management à Tulsa, a déclaré qu'un thème des conférences téléphoniques des sociétés avec les analystes pourrait être la réduction des coûts, étant donné les annonces récentes des sociétés.

Goldman Sachs a commencé à licencier du personnel mercredi dans le cadre d'une vaste campagne de réduction des coûts, a déclaré une source familière de l'affaire.

"Il y a un risque pour les perspectives de nombreuses sociétés car l'environnement se détériore en raison de la hausse des taux d'intérêt", a déclaré Tim Ghriskey, stratège principal de portefeuille chez Ingalls & Snyder à New York, New York.

Les résultats du quatrième trimestre sont également confrontés à des comparaisons difficiles avec le trimestre de l'année précédente, où les bénéfices du S&P 500 ont augmenté de 32,1 %, selon les données de Refinitiv.

Certains voient des raisons d'être optimistes à l'approche des résultats. "Il y a juste eu trop de pessimisme sur le marché, et il y aura une surprise à la hausse si nous voyons de bons chiffres", a déclaré Gary Bradshaw, gestionnaire de portefeuille chez Hodges Capital Management à Dallas.

Les analystes s'attendent à ce que les bénéfices du secteur technologique du S&P 500 aient baissé de 8,7 % au quatrième trimestre par rapport à l'année précédente, tandis qu'ils voient les bénéfices du secteur des services de communication chuter de 21,4 %, selon les données de Refinitiv.

Dans l'ensemble, sept des onze principaux secteurs du S&P 500 devraient afficher une baisse des bénéfices au quatrième trimestre par rapport à l'année précédente, selon les données.