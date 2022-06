Les futures glissent après l'avertissement de Musk sur l'économie ; les données sur l'emploi sont au centre de l'attention.

Les futures du Nasdaq ont glissé de près de 1% vendredi après que l'avertissement du PDG de Tesla, Elon Musk, sur les perspectives économiques ait effrayé les investisseurs déjà ébranlés par des politiques monétaires plus strictes et une inflation galopante.

Les yeux seront maintenant tournés vers le rapport mensuel sur l'emploi, prévu à 8h30 ET, pour obtenir des indices sur la trajectoire des hausses de taux d'intérêt dans un contexte d'inquiétudes croissantes quant à une éventuelle récession.

Les actions de Tesla Inc ont chuté de 4 % dans les échanges de prémarchés après que Musk ait déclaré avoir un "super mauvais pressentiment" sur l'économie et vouloir supprimer environ 10 % des emplois chez le constructeur de voitures électriques, dans un courriel aux cadres de l'entreprise vu par Reuters.

Les contrats à terme sur le Nasdaq 100 se sont retournés à la baisse après le rapport et étaient dernièrement en baisse de 0,9 %.

"Musk a tendance à dire exactement ce qu'il pense et croit, et il a raison", a déclaré Fiona Cincotta, analyste senior des marchés financiers chez City Index.

"Bien que la Fed pense qu'un atterrissage en douceur est possible, je pense qu'il y a des signes d'alerte dans l'économie. La question est de savoir s'ils seront en mesure d'agir aussi agressivement qu'ils le doivent...". Musk ne pense pas qu'ils vont être en mesure de le faire sans plonger l'économie dans une profonde récession."

Le directeur général de JPMorgan Chase, Jamie Dimon, a décrit plus tôt cette semaine les défis auxquels l'économie américaine est confrontée comme un "ouragan".

Le rapport du département du travail, très surveillé, montrera probablement que l'emploi américain a augmenté à un rythme soutenu en mai, que les salaires ont fortement progressé et que le taux de chômage a chuté à son niveau le plus bas d'avant la pandémie, soit 3,5 %, autant de signes d'un marché du travail tendu.

Les économistes interrogés par Reuters s'attendent à ce que la masse salariale non agricole augmente de 325 000 emplois le mois dernier, après avoir augmenté de 428 000 en avril.

La volatilité s'est emparée de la Bourse récemment, car les commentaires belliqueux des responsables de la Réserve fédérale ont gardé les investisseurs sur le qui-vive, même si une série de données économiques récentes ont montré des signes que l'inflation pourrait avoir atteint un sommet et que la force des consommateurs américains était résistante.

Depuis le début de l'année, l'indice Dow a chuté de 8,5 %, l'indice S&P 500 de 12,4 % et l'indice Nasdaq de 21,3 %, les valeurs de croissance sensibles aux taux d'intérêt étant les plus touchées.

À 07 h 04 HE, les e-minis du Dow étaient en baisse de 111 points, soit 0,33 %, les e-minis du S&P 500 étaient en baisse de 21,75 points, soit 0,52 %, et les e-minis du Nasdaq 100 étaient en baisse de 116,5 points, soit 0,9 %.

Lululemon Athletica a progressé de 1,4 % après que la société a relevé ses prévisions pour l'ensemble de l'année en raison de la forte demande de produits d'athlétisme et a déclaré que l'impact des lockdowns COVID-19 en Chine était modeste.

Kohl's Corp a gagné 7,8 % après un rapport des médias selon lequel le grand magasin a reçu des offres de rachat de la part de la société de capital-investissement Sycamore Partners et de la holding de vente au détail Franchise Group Inc. (Rapports de Sruthi Shankar, Medha Singh, Devik Jain et Anisha Sircar à Bengaluru ; Montage de Shounak Dasgupta)