Les ventes des fêtes de fin d'année aux États-Unis ont résisté à la chaîne d'approvisionnement et aux accrocs d'Omicron pour atteindre 887 milliards de dollars - NRF

Les ventes des fêtes de fin d'année aux États-Unis ont atteint un record de 886,7 milliards de dollars en 2021, selon les données d'un organisme professionnel vendredi, alors que les gens se sont précipités pour acheter des cadeaux en ligne et dans les magasins, dans un contexte de recrudescence des cas de COVID-19 et de problèmes de chaîne d'approvisionnement qui menaçaient de bouleverser la saison cruciale des achats.

La National Retail Federation (NRF) a déclaré que les ventes de vacances, y compris le commerce électronique, ont bondi de 14,1% en novembre et décembre, marquant la plus forte croissance depuis au moins deux décennies et dépassant ses dernières prévisions d'une hausse pouvant atteindre 11,5%.

"Malgré les problèmes de chaîne d'approvisionnement, la hausse de l'inflation, les pénuries de main-d'œuvre et la variante Omicron, les détaillants ont offert une expérience positive des fêtes aux consommateurs fatigués par la pandémie et à leurs familles", a déclaré Matthew Shay, directeur général de la NRF, dans un communiqué.

La saison des achats, la période la plus chargée de l'année pour les détaillants, a été marquée par des retards d'expédition causés par la pandémie et les pénuries de produits qui en ont résulté.

Afin d'assurer l'approvisionnement pendant cette période charnière, certains détaillants, tels que Walmart et Target, ont réacheminé leurs marchandises vers des ports moins encombrés et ont même affrété leurs propres navires pour que les articles de Noël arrivent à temps sur leurs étagères.

La recrudescence des cas de coronavirus, provoquée par Omicron à la fin de l'année, a également aggravé les difficultés des détaillants, en limitant les effectifs et en réduisant la fréquentation des magasins.

En conséquence, les ventes au détail en décembre, à l'exclusion des concessionnaires automobiles, des stations-service et des restaurants, ont chuté de 2,7 % par rapport à novembre, selon les données de la NRF. Le commerce électronique et les autres ventes hors magasin ont toutefois bondi de 11,3 % pendant la période des fêtes. (Reportage de Deborah Sophia à Bengaluru ; Montage de Ramakrishnan M.)