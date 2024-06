Lululemon Athletica Inc. donne des prévisions de résultats pour le deuxième trimestre et pour l'année 2024

Lululemon Athletica Inc. a communiqué ses prévisions de résultats pour le deuxième trimestre et pour l'année 2024. Pour le trimestre, la société prévoit un chiffre d'affaires net compris entre 2,400 et 2,420 milliards de dollars, soit une croissance de 9 % à 10 %. Le bénéfice dilué par action devrait se situer entre 2,92 et 2,97 dollars pour le trimestre



Pour l'année, la société prévoit un chiffre d'affaires net compris entre 10,700 milliards et 10,800 milliards de dollars, soit une croissance de 11 % à 12 %, ou de 10 % à 11 % si l'on exclut la 53e semaine de 2024. Elle continue de prévoir une marge d'exploitation d'environ 23,3 % pour l'année. Le bénéfice dilué par action devrait désormais se situer entre 14,27 et 14,47 dollars pour l'année.