Lululemon relève ses prévisions pour l'ensemble de l'année en misant sur une forte demande de produits d'athlétisme

Lululemon Athletica Inc a relevé ses prévisions pour l'ensemble de l'année mercredi, après avoir dépassé les estimations de revenus grâce à la forte demande pour ses leggings confortables et ses soutiens-gorge de sport, ce qui a fait grimper les actions du fabricant de vêtements de 9%.

Les fabricants de vêtements de sport ont enregistré une forte demande au cours de l'année dernière, les gens s'entraînant chez eux pendant la pandémie de COVID-19, ce qui a stimulé les ventes de Lululemon et d'autres fabricants de vêtements de sport, notamment Nike Inc et Under Armour Inc.

Le propriétaire de la plateforme de fitness à domicile Mirror a déclaré qu'il s'attendait désormais à ce que son chiffre d'affaires net annuel soit compris entre 6,19 et 6,26 milliards de dollars, contre une fourchette précédente de 5,83 à 5,91 milliards de dollars.

Lululemon prévoit un bénéfice par action ajusté pour l'ensemble de l'année compris entre 7,38 et 7,48 dollars, contre une fourchette précédente de 6,73 à 6,86 dollars.

Le revenu net a atteint 1,45 milliard de dollars au deuxième trimestre, contre 902,9 millions de dollars un an plus tôt. Les analystes s'attendaient en moyenne à un revenu net de 1,34 milliard de dollars, selon les données IBES de Refinitiv.

