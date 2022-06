Lululemon relève ses prévisions pour l'ensemble de l'année, sans être affecté par l'inflation et les restrictions chinoises

Lululemon Athletica a relevé jeudi ses prévisions de chiffre d'affaires et de bénéfice pour l'ensemble de l'année grâce à une forte demande de vêtements de sport, et a déclaré que l'impact des fermetures liées au COVID-19 en Chine était modeste et plus que compensé par la vigueur des autres régions.

Les clients américains aisés ont aidé le fabricant de vêtements de sport haut de gamme à maintenir la dynamique des ventes qu'il a atteinte au plus fort de la pandémie, malgré les récentes hausses de prix, car ils ne sont pas affectés par l'inflation élevée depuis des décennies dans le pays.

Lululemon, comme beaucoup d'autres entreprises américaines, a augmenté les prix de certains produits pour compenser la hausse des coûts résultant des perturbations de la chaîne d'approvisionnement mondiale.

Le président-directeur général Calvin McDonald a déclaré que l'entreprise n'a pas constaté d'impact négatif sur son volume de ventes suite aux augmentations de prix, mais a ajouté qu'elle "restera prudente quant à l'augmentation des prix en cette période d'incertitude".

"Nous pensons qu'il s'agit d'un produit de luxe qui est plus isolé des effets de l'inflation", a déclaré Matthew Jacob, analyste principal de M Science.

Le fabricant de vêtements de yoga a déclaré qu'il constatait un impact modeste des fermetures de magasins et de certains fournisseurs en Chine, mais que l'impact global sur les revenus du premier trimestre était plus que compensé par la vigueur des autres régions.

Les sociétés rivales Under Armour et Adidas ont toutefois signalé un impact sur les affaires dû à de nouvelles restrictions de COVID en Chine.

Les actions de Lululemon ont augmenté d'environ 2 % dans les échanges prolongés après que la société ait également prévu un chiffre d'affaires et un bénéfice supérieurs aux estimations pour le trimestre en cours et ait publié des résultats meilleurs que prévu pour le premier trimestre.

La société prévoit un chiffre d'affaires pour l'ensemble de l'exercice 2022 compris entre 7,61 et 7,71 milliards de dollars, en hausse par rapport à sa prévision précédente de 7,49 à 7,62 milliards de dollars.

Elle prévoit également un bénéfice 2022 compris entre 9,42 et 9,57 dollars par action, contre une prévision précédente de 9,15 à 9,35 dollars.

Lululemon, quant à elle, prévoit également un bénéfice ajusté pour 2022 compris entre 9,35 et 9,50 dollars par action, ce qui est supérieur à l'estimation moyenne des analystes de 9,28 dollars, selon les données IBES de Refinitiv.