Lululemon : ventes en hausse de 32% au premier trimestre

Lululemon Athletica a publié des résultats trimestriels contrastés. Au premier trimestre de son exercice 2022/2023, le fabricant de "yoga pants" a réalisé un bénéfice en hausse de 31% à 190 millions de dollars. Hors éléments exceptionnels, le BPA est ressorti à 1,16 dollar contre un consensus de 1,43 dollar. Les ventes ont grimpé de 32% à 1,6 milliard conformément aux attentes. Le groupe a précisé de ne pas être "immunisé contre l'inflation".



Pour le trimestre en cours, la société table sur un chiffre d'affaires compris entre 1,75 et 1,775 milliard et sur un BPA, hors éléments exceptionnels, compris entre 1,82 et 1,87 dollar.



Pour l'exercice complet, Lululemon prévoit un chiffre d'affaires compris entre 7,61 et 7,71 milliards et sur un BPA, hors éléments exceptionnels, compris entre 9,35 et 9,5 dollars.