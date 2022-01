Lumax Auto Technologies Limited fait le point sur l'accord de coentreprise

Lumax Auto Technologies Limited a modifié son accord de coentreprise existant qui avait été conclu avec lturan Location and Control Limited (partenaire de coentreprise). Le président est nommé par Lumax et dispose d'une seconde voix et d'une voix prépondérante. En conséquence, Lumax lturan Telematics Private Limited est devenue une filiale de la société, alors qu'elle était auparavant une société associée.