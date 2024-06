Lumax Industries Limited, lors de la réunion de son conseil d'administration tenue le 08 juin 2024, a examiné et accepté la lettre de démission datée du 08 juin 2024 reçue de M. Vishnu Johri du poste de chef de la direction (personnel de gestion clé) de la société en raison de ses raisons personnelles avec effet à la fermeture des heures d'ouverture du 30 juin 2024. La société a également examiné et approuvé la nomination de M. Raju Bhauso Ketkale en tant que directeur général désigné comme membre du personnel d'encadrement clé de la société, avec effet au 1er juillet 2024. M. Raju Bhauso Ketkale, titulaire d'un BE en mécanique et d'une maîtrise en conception de machines de l'université de Bangalore, est un vétéran de l'industrie et possède plus de trente ans d'expérience dans le secteur manufacturier.

Il est associé au groupe Lumax D.K. Jain depuis octobre 2023. Avant de rejoindre Lumax, il était associé à Toyota Kirloskar Motors (TKML) en tant que vice-président exécutif chargé de la fabrication. Il a également siégé au conseil d'administration de TKML.

Il a mené avec succès des réformes structurelles massives dans les domaines de la fabrication, de la fonction technique, du développement des ressources humaines et du développement durable afin de parvenir à la compétitivité des coûts et à l'excellence de la fabrication, en mettant en place une organisation prête pour l'avenir et un pipeline de dirigeants prêts à relever les défis des nouvelles technologies, de l'électrification, de la neutralité carbone et de la numérisation.