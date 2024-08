Lumen Technologies, Inc. est une société de technologie et de communication basée sur les installations. La société fournit une gamme de produits et de services intégrés à ses clients commerciaux nationaux et internationaux ainsi qu'à ses clients des marchés de masse nationaux. Elle opère à travers deux segments : Le segment des entreprises et le segment des marchés de masse. Le segment "Business" propose ses produits et services par le biais de quatre canaux de vente afin de répondre aux besoins des entreprises et des clients commerciaux. Ses produits et services dans ce segment comprennent la fibre noire, les services Edge Cloud, le protocole Internet (IP), les services de sécurité gérés, les réseaux étendus définis par logiciel (SD WAN), les services d'accès sécurisé (SASE), les services optiques, Ethernet, les réseaux de données VPN, les services vocaux, les solutions informatiques et d'autres services hérités. Son segment Mass Markets fournit des produits et des services aux clients résidentiels et aux petites entreprises. Ses produits et services dans ce segment comprennent la fibre à large bande, les autres services à large bande et les services vocaux et autres.