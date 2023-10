Lumen Technologies, Inc. est une société internationale de technologie et de communication basée sur les installations. La société est principalement engagée dans la fourniture d'une gamme de services intégrés à ses clients professionnels et grand public. Elle exerce ses activités sous trois marques : Lumen, qui est sa marque phare pour servir les entreprises et les marchés de gros ; Quantum Fiber, qui fournit des services basés sur la fibre optique aux clients résidentiels et aux petites entreprises, et CenturyLink, qui propose des services de masse basés sur le cuivre. Les segments de la société comprennent le segment commercial et le segment des marchés de masse. Le segment "Business" fournit des produits et des services par le biais de quatre canaux de vente afin de répondre aux besoins des entreprises et des clients commerciaux. Le segment Mass Markets fournit des produits et des services aux clients résidentiels et aux petites entreprises. Il propose un réseau terrestre et sous-marin de fibre optique longue distance en Amérique du Nord, en Europe et dans la région Asie-Pacifique.

Secteur Services intégrés de télécommunications