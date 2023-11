Lumen Technologies, Inc. est une société internationale de technologie et de communication basée sur les installations. La société s'attache à fournir à ses clients des marchés de masse et d'affaires une gamme de produits et de services intégrés leur permettant de participer au monde numérique. Les secteurs d'activité de la société comprennent le secteur des entreprises et le secteur des marchés de masse. Le segment Business fournit des produits et des services pour répondre aux besoins des entreprises et des grossistes sous quatre canaux de vente distincts : les grandes entreprises, les entreprises de taille moyenne, le secteur public et les grossistes. Les grandes entreprises comprennent les multinationales, les entreprises mondiales et les opérateurs. Le segment des moyennes entreprises comprend les entreprises de taille moyenne, directement et par l'intermédiaire de ses partenaires indirects. Le segment des marchés de masse fournit des produits et des services aux clients résidentiels et aux petites entreprises. Les catégories de produits de la société comprennent la fibre à large bande, les autres types de large bande et la voix et autres.

Secteur Services intégrés de télécommunications