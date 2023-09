Lument Finance Trust, Inc. est une société d'investissement immobilier (REIT). La société se concentre sur l'investissement, l'origination, le financement et la gestion d'un portefeuille d'investissements en dette dans l'immobilier commercial (CRE). Elle investit principalement dans des prêts hypothécaires CRE à taux variable transitoire, en mettant l'accent sur les actifs multifamiliaux du marché intermédiaire. La société investit également dans d'autres investissements liés à l'immobilier commercial, notamment des prêts mezzanine, des actions privilégiées, des titres adossés à des créances hypothécaires commerciales, des prêts à taux fixe, des prêts à la construction et d'autres instruments de dette liés à l'immobilier commercial. Elle fournit du capital d'investissement et des services de gestion d'actifs à des clients dans les secteurs du financement des entreprises, de l'immobilier et des municipalités par l'intermédiaire de filiales d'ORIX Corporation USA (ORIX USA). La société est gérée en externe par OREC Investment Management, LLC. La société finance ses investissements dans des prêts multifamiliaux transitoires et d'autres prêts CRE principalement par le biais d'obligations de prêts collatéralisés (CLO) CRE sans recours et à échéance rapprochée.

Secteur Sociétés de placement immobilier spécialisé