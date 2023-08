Lumentum Holdings Inc. est un fournisseur de produits optiques et photoniques. La société exerce ses activités dans deux secteurs, à savoir les communications optiques (OpComms) et les lasers commerciaux (Lasers) : Communications optiques (OpComms) et Lasers commerciaux (Lasers). Son segment OpComms comprend une gamme de composants, de modules et de sous-systèmes pour soutenir les clients, y compris les réseaux d'opérateurs pour l'accès (local), le métro (intra-cité), le long-courrier (de ville à ville et dans le monde entier) et les applications sous-marines (sous la mer). En outre, ses produits s'adressent aux entreprises, aux nuages et aux applications des centres de données, y compris les réseaux d'accès au stockage (SAN), les réseaux locaux (LAN) et les réseaux étendus (WAN). Ses produits Lasers sont utilisés dans une variété d'applications de fabricants d'équipements d'origine (OEM), y compris les lasers à semi-conducteurs pompés par diode, à fibre, à diode, à diode directe et à gaz, tels que les lasers argon-ion et hélium-néon. La société fournit des lasers à haute puissance et ultrarapides pour les marchés industriels et scientifiques. Elle propose également des lignes de produits d'émetteurs-récepteurs et des capacités ASIC.

Secteur Communications et réseautage