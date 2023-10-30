LUMENTUM ACQUIERT CLOUD LIGHT POUR ACCÉLÉRER LA VITESSE ET L'ÉVOLUTIVITÉ DES CENTRES DE DONNÉES

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* LUMENTUM : L'ACQUISITION DEVRAIT PLUS QUE DOUBLER LE CHIFFRE D'AFFAIRES DE L'INFRASTRUCTURE CLOUD INTRA-DATA CENTER DE LUMENTUM DANS LES 12 MOIS SUIVANT L'OPÉRATION
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