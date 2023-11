Lumentum Holdings Inc. est un fournisseur de produits optiques et photoniques destinés à une série d'applications du marché final, notamment les communications optiques (OpComms) et les lasers commerciaux (Lasers) pour la fabrication, l'inspection et les applications des sciences de la vie. Ses segments comprennent les OpComms et les Lasers. Le segment OpComms comprend une gamme de composants, de modules et de sous-systèmes destinés à soutenir les clients, notamment les réseaux d'opérateurs pour les applications d'accès (local), de métro (intra-cité), de longue distance (de ville à ville et à l'échelle mondiale) et sous-marines. En outre, ses produits s'adressent aux entreprises, au cloud et aux applications des centres de données, y compris les réseaux d'accès au stockage (SAN), les réseaux locaux (LAN) et les réseaux étendus (WAN), ainsi que l'intelligence artificielle et l'apprentissage automatique (AI/ML). Ses produits laser sont utilisés dans diverses applications des fabricants d'équipements d'origine (OEM), notamment les lasers à semi-conducteurs pompés par diode, à fibre, à diode, à diode directe et à gaz, tels que les lasers à argon-ion et à hélium-néon.

