Analyse : Lumibird, une croissance à vitesse lumière ?

L’Histoire de Lumibird :

Mais premièrement, revenons une cinquantaine d'années en arrière. L’histoire de Lumibird a débuté en 1970 lorsque G.Bret décide de fonder Quantel, une entreprise alors spécialisée dans la fabrication de lasers destinés à la recherche scientifique. Il s’agit, pour l’époque, d’un choix plutôt ambitieux et visionnaire sachant que la technologie laser n’avait qu’une petite dizaine d'années d'ancienneté. En 1994, Quantel élargit sa gamme de produit en créant Quantel Medical, une filière spécialisée dans les lasers et échographes pour l’ophtalmologie, filière qui aujourd’hui représente près de 50% du CA.

Quantel, alors en plein essor, s’introduit à la Bourse de Paris. Cette IPO permettra notamment de lever les fonds nécessaires au rachat de la société américaine Big Sky Laser l’année suivante (aujourd’hui Quantel USA).

En parallèle, la même année, Marc Le Flohic - actuel PDG de Lumibird - fonde Keopsys, une petite entreprise bretonne alors spécialisée dans les lasers à fibre. Une technologie à destination de secteurs comme la défense, ou l’industrie spatiale.

En 2006, alliant croissance interne et externe, Quantel acquiert les sociétés Nuvonyx Europe et Wavelight Aesthetic qui deviendront respectivement Quantel Laser Diodes et Quantel Derma. S’ensuit un parcours boursier pour le moins heurté. Keopsys mise davantage sur une croissance interne et fonde plusieurs sociétés filiales permettant d’étendre leur activités à de nouveaux secteurs.

Dix ans plus tard, Keopsys devient le nouvel actionnaire de référence du Groupe Quantel, ce qui après un rapprochement des deux sociétés qui finiront par fusionner, donnera naissance à l’un des leaders européen des technologies lasers. Le groupe Lumibird est né.

Pour résumer, Lumibird est une entreprise pionnière dans la technologie laser et qui, grâce à sa récente fusion, est devenue dans son domaine un champion européen détenant un leadership technique et industriel. Fort de plusieurs expériences de rachats et d'intégration d’entreprises, Lumibird est un groupe qui se développe à grande vitesse misant à la fois sur une croissance interne importante mais aussi des acquisitions stratégiques afin de profiter d’une croissance externe.

Le Modèle d’Affaires :

Le business de Lumibird est relativement simple. Le groupe conçoit, fabrique et distribue des lasers haute performance à usages scientifiques (laboratoires de recherche, universités), industriels (production, défense, capteurs LiDAR) et médicales (ophtalmologie). Les activités du groupe se répartissent en deux grandes divisions :

La division Photonique pour des applications dans l’industrie, la défense, le scientifique et le médical, et des systèmes LiDAR pour les applications de télémétrie et de télédétection.

La division Medical qui propose des solutions médicales et ophtalmologiques allant du diagnostic au traitement par laser.

Source : Lumibird

Ainsi, Lumibird dispose d’un large cercle d’activités, et est présente dans des secteurs (défense, sécurité, transports, médical…) où les perspectives de croissance sont importantes. Notamment dans les domaines de la défense, des capteurs optiques pour les marchés de l’automobile ainsi que dans le domaine médical.

La division photonique représente toujours la part la plus importante du chiffre d'affaires (54% du CA 2020), cependant de par les acquisitions et la dynamique de croissance du groupe, la division médicale devrait prochainement passer devant.

Source : Lumibird

Le groupe peut également miser sur une excellente répartition géographique de ses ventes avec des exportations dans plus de 110 pays. De plus, Lumibird réalise 56% de ses ventes hors zone EMEA (Europe/Moyen-Orient/Afrique).

Enfin, dans le but de préserver son leadership technologique et sa compétitivité, Lumibird acquiert de nombreuses entreprises - profitant ainsi d’une importante croissance externe - mais le groupe français consacre aussi près de 8% de son chiffre d’affaires (10 M€) aux dépenses de R&D.

Les Finances :

Une des forces majeures du groupe est l’excellence de ses finances. Le groupe français dispose d’une très bonne santé financière, ce qui lui permet notamment d’enchaîner les acquisitions.

Au niveau de bilan, le total des Actifs s’élève à 305,6 M€ (+57% par rapport à 2019), un Passif de 141M€ (+105%) et 163 M€ de Capitaux Propres (+31%). L’importante croissance de la dette s’explique principalement par les récentes acquisitions d’Ellex, d’Optotek Medical et d’Halo Photonics.

Cependant ces acquisitions ne font pas qu’augmenter la dette. Le chiffre d’affaires annuel 2020 consolidé du Groupe Lumibird s’établit à 126,7 M€, en hausse de 14,4%. Si nous retirions les récentes acquisitions, à périmètre et taux de change constant, il afficherait un retrait de -9,7%, à 100,0 M€.

Chiffre d’Affaire :

2017 : 85 M€

2018 : 100 M€

2019 : 110 M€

2020 : 126 M€

2021 : 160 M€

Croissance annualisée = 17%

Pour ce qui est des marges, elles semblent se stabiliser depuis quelques années aux alentours des 11.5% pour la marge d’exploitation et 8.0% pour la marge nette. Les flux de trésorerie suivent également une importante croissance.

Flux de Trésorerie :

2017 = +8,7M€

2018 = +11,6M€

2019 = +31M€

2020 = +31M€

Croissance annualisée = 53%

Enfin la trésorerie de Lumibird s’élève à un peu plus de 80,3 M€ début 2021, en hausse de 60% par rapport à l’année précédente. La trésorerie nette couvre donc à 56% l’ensemble des dettes du groupe.

Le consensus pour 2023 concernant le bénéfice net par action s’élève à 0,98 euros contre 0,3 en 2020 soit une augmentation de 326%. Attention toutefois, le suivi se limite à trois analystes.

Le Futur :

Lumibird est une entreprise ambitieuse. A horizon 2023, le groupe entend poursuivre sa stratégie de croissance mixte, interne et externe, afin d’atteindre 250 M€ de chiffre d’affaires. Soutenu par des marchés porteurs, la capacité d’innovation et l’impact des synergies commerciales, l’objectif de croissance organique est de 8 à 10% par an.

En termes de rentabilité, les objectifs de performance des achats, de rationalisation de la supply chain et d’intégration verticale croissante doivent contribuer à un objectif de marge d’EBITDA compris entre 20 et 25% d’ici la fin d’année. La marge d’EBITDA en 2020 était de 18,6%.

Pour ce qui est de l’actionnariat, Marc Le Flohic - actuel PDG de Lumibird - possède 51% du capital. Il s’agit là d'un argument supplémentaire concernant une potentiel bonne gestion de l’entreprise. En effet, une entreprise dirigée par son créateur est pour beaucoup d'investisseurs gage de sérénité et d’un développement à long terme prometteur.

Enfin pour ce qui est du marché du laser, il devrait atteindre 26 Mds$ en 2025 avec une croissance annuelle de 9,6%. Lumibird est positionné sur 27% de ce marché à savoir, les domaines médical, militaire et des capteurs.

Source : Lumibird

Cependant, bien que ces secteurs ne représentent “que” 27% du marché du laser, il s’agit de de secteurs en hyper croissance. Le marché des capteurs pour voitures autonomes LiDAR devrait atteindre 2,5 milliards de dollars en 2025 contre 0,2 Md$ en 2019. Le marché des lasers destinés au secteur de la défense ou à l’industrie spatiale devrait croître de 22,6% par an, afin d’atteindre 4,5 Md$ en 2025.

Cependant, si les perspectives de croissance sont belles, Lumibird n’est pas seul. De nombreux concurrents sont en lice à ses côtés afin de rafler les parts de marchés.

Principaux concurrents par secteurs :

LiDAR : Lumentum, O-Net, Amonics, Nuphoton, ZX Lidars, Windar, Vesala

Défense / Spatial : G&H, Cilas Ariane Group, Noptel, Safran Vectronix, Jenoptik

Medical : Zeiss, Topcon, Lightmed, Alcon, SonomedEscalon, Nidek, Lumenis

Les acquisitions, la stratégie de verticalisation, l’amélioration de la supply chain et l’optimisation des fonctions support permettront-elles à Lumibird de continuer à acquérir de nouvelles parts de marchés et conforter sa position ? Je n’ai pas de réponses à ces questions, mais une chose est sûre, il s’agit d’une valeur française à suivre ces prochaines années.

Performance de Lumibird vs CAC Small sur 5 ans :

Source : TradingView



Pour conclure, concernant le P/S, tout nous laisse penser que le chiffre d'affaires devrait continuer à croître. Bien que le consensus soit plutôt haussier sur le titre, les défis auxquels se confrontera Lumibird dans un avenir proche sont nombreux, tout comme le nombre de concurrents envieux de ses parts de marchés. Néanmoins, les très bons résultats publiés aujourd’hui confirment que Lumibird est sur la bonne voie. Des résultats positifs qui s’expliquent notamment par une augmentation de la rentabilité du Médical.

Cet article n’est en aucun cas un conseil d’investissement mais vise simplement à présenter une entreprise française innovante dans son secteur et méconnue par le grand public.