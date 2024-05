LUMIBIRD figure parmi les plus grands spécialistes mondiaux du laser. Fort de 50 années d'expérience et maîtrisant les technologies de laser à solides, de diodes laser et de laser à fibres, LUMIBIRD conçoit, fabrique et distribue des lasers haute performance à usages scientifiques (laboratoires de recherche et universités), industriels (production, défense/spatial, capteurs Lidar) et médical (ophtalmologie).

Secteur Equipement et technologie médicale avancés