LUMIBIRD : BOUCLE 140 M DE FINANCEMENT BANCAIRE ET EURO PP POUR SOUTENIR SES AMBITIONS STRATEGIQUES

Lannion, le 02/12/2020 – 7h45

LUMIBIRD Boucle 140 m€ de financement bancaire et euro pp pour soutenir ses ambitions stratégiques

Le Groupe LUMIBIRD, leader européen des technologies laser, annonce la mise en place d’un financement bancaire à hauteur de 100 M€ et l’émission d’un emprunt obligataire Euro PP à impact social de 40 M€. Le groupe LUMIBIRD dispose avec ces financements d’une capacité d’investissement accrue de plus de 100 M€ qui doit lui permettre de doubler son chiffre d’affaires entre 2020 et 2023. Cet objectif repose pour un tiers sur la croissance organique et pour deux tiers sur la croissance externe.

Le Groupe LUMIBIRD annonce ce jour la mise en place d’un financement de 140 M€ pour une durée de 7 ans, dans le but de sécuriser la poursuite de sa croissance sur un modèle mixte déjà éprouvé de croissance organique et de croissance externe. LUMIBIRD ambitionne ainsi de doubler son chiffre d’affaires entre 2020 et 2023, avec une croissance concentrée sur ses trois marchés stratégiques Medical, Lidar et Défense/Spatial. Les investissements porteront à la fois sur le renforcement des technologies, en particulier sur le Lidar, et sur l’acquisition de parts de marché et de capacités de production, notamment dans les domaines Medical et Défense/Spatial. Sur le modèle des acquisitions réalisées (Quantel, Optotek, Halo Photonics, Ellex), chaque nouvelle croissance externe doit permettre d’accélérer la croissance organique. Ces objectifs seront précisés à l’occasion de la publication du chiffre d’affaires le 25 janvier prochain.

Le financement réunit à la fois des prêteurs bancaires et des investisseurs obligataires. L’obligation EURO PP inclut, à côté des covenants financiers traditionnels, deux covenants d’Impact, qui contractualisent l’engagement de l’emprunteur :

d’augmenter chaque année le pourcentage de salariés en situation de handicap sur les différents sites en France

d’augmenter le nombre de CDI sur le site de Lannion

Le respect de ces covenants d’Impact modulera le taux de financement jusqu’à la maturité de l’emprunt.

Une partie du financement a été tiré ce jour au closing, le solde étant décaissable sous 12 ou 24 mois en fonction du rythme des acquisitions.

Ces nouvelles lignes viennent solder la ligne de 35 M€ mise en place en juin 2019 et dégagent une nouvelle capacité de financement des croissances externes de 105 M€ qui viennent s’ajouter à une position de trésorerie de plus de 78 M€ au 30/06/2020.

Ce financement a été signé à des conditions très attractives (taux moyen d’environ 2,4%) et le montant et la durée de l'engagement des prêteurs confirment la qualité de crédit du Groupe Lumibird et la robustesse de son modèle de développement par croissance organique et externe.





Principaux intervenants sur l’opération :

Conseil de la société : Midcap Partners

Dette Bancaire / arrangeur : Crédit Agricole Côtes d’Armor

Dette Bancaire / prêteurs : Crédit Agricole Côtes d’Armor, Arkea, Banque CIC Ouest, Banque Populaire Grand Ouest, Caisse d’Epargne Bretagne- Pays de Loire, LCL

Obligations EURO PP : Artemid, Eiffel IG, La Banque Postale AM, SP Gestion

Avocats Société : Strateys

Avocats Prêteurs EURO PP : Kramer Levin

Prochaines informations :

publication du CA annuel 2020 et objectifs 2023, le 25/01/2021, après Bourse

LUMIBIRD est un des plus grands spécialistes mondiaux du laser. Fort de 50 années d’expérience et maîtrisant les technologies de laser à solides, de laser diodes et de laser à fibres, le Groupe conçoit, fabrique et distribue des dispositifs haute performance à usages scientifiques (laboratoires de recherche, universités), industriels (production, défense/spatial, capteurs Lidar) et médical (ophtalmologie, diagnostic échographique).

Issu du rapprochement en octobre 2017 entre les Groupes Keopsys et Quantel, LUMIBIRD, fort de plus de 800 collaborateurs et plus de 110 M€ de chiffre d’affaires en 2019 est présent en Europe, en Amérique et en Asie.

Les actions de LUMIBIRD sont cotées au compartiment B d’Euronext Paris. FR0000038242 – LBIRD www.lumibird.com



